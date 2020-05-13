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Його Святість Папа Франциск цінує зусилля Володимира Зеленського задля припинення війни та досягнення миру на Донбасі – телефонна розмова

5 червня 2020 року - 18:23

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Його Святістю Папою Франциском у розвиток діалогу, започаткованого під час офіційного візиту Глави Української держави до Ватикану 8 лютого 2020 року.

Сторони обговорили сьогоднішню кризову ситуацію, спричинену пандемією COVID-19, насамперед гуманітарні виклики, що постали перед світом. Папа Франциск відзначив, що цінує прагнення України до солідарності.

«Підтримка Вашої Святості у питанні єдності, солідарності та відкритості Європи є важливою для України. Важливо вже зараз працювати над відновленням взаємної довіри та зміцненням взаємодії на континенті», – зазначив Президент.

Глава Української держави поінформував Папу Франциска про успішні заходи, вжиті Україною під час карантину, зокрема про онлайн-формат навчання дітей у школах. Було також відзначено добрий приклад окремих українських церков у підтримці запроваджених урядом карантинних обмежень.

Президент поінформував Його Святість про безпекову ситуацію на Донбасі та звернувся до Святого Престолу з проханням про допомогу у звільненні всіх українців, незаконно утримуваних на окупованій частині Донбасу, в окупованому Криму та в Росії.

«Ми шукаємо рішення для просування вперед у мирному врегулюванні. Україна не піде на порушення «червоних ліній» стосовно власної безпеки, суверенітету й територіальної цілісності», – наголосив Володимир Зеленський.

Його Святість подякував Президенту України за його спроби мирного врегулювання, а також відзначив, що опікується питанням звільнення українського військовослужбовця Віталія Марківа. Додатково понтифік попросив Володимира Зеленського переказати вітання українському народу, до якого Папа почувається близьким серцем.

Співрозмовники обговорили двосторонню співпрацю в гуманітарній сфері. Домовлено зміцнити взаємодію у питаннях охорони здоров’я й захисту довкілля та реалізувати спільні ініціативи в цьому напрямі.

Президент підтвердив запрошення Папі Франциску здійснити візит до України.

Його Святість наголосив, що цінує зусилля Володимира Зеленського, яких Президент докладає задля припинення війни та досягнення миру на Донбасі.

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