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Кабінет Міністрів має розглянути питання внесення подання про звільнення голови Київської міської державної адміністрації – Руслан Рябошапка

24 липня 2019 року - 19:56

Кабінет Міністрів має розглянути питання внесення подання про звільнення голови Київської міської державної адміністрації – Руслан Рябошапка

Керівник Офісу Президента України Андрій Богдан звернувся до Кабінету Міністрів з листом, у якому нагадав про необхідність внесення подання щодо звільнення голови Київської міської державної адміністрації Віталія Кличка. Про це у коментарі журналістам 24 липня повідомив заступник керівника Офісу Президента України Руслан Рябошапка.

«Це було нагадування від керівника Офісу Президента Андрія Богдана Прем’єр-міністру України про те, що необхідно внести подання про звільнення голови Київської міської державної адміністрації Віталія Кличка. Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», керівники місцевих державних адміністрацій призначаються Президентом України за поданням Прем’єр-міністра України на термін повноважень Президента. Віталій Кличко був призначений головою Київської міської державної адміністрації попереднім Президентом у червні 2014 року. Відповідно, Прем’єр-міністр має виконати вимогу закону і внести подання про звільнення голови Київської міської державної адміністрації», – сказав заступник керівника Офісу Президента.

За його словами, Прем’єр-міністр вніс подання про звільнення всіх голів місцевих адміністрацій, крім голови КМДА.

Руслан Рябошапка зазначив, що Прем’єр-міністр має внести відповідне подання на адресу Президента. Він сподівається, що це питання буде розглянуто на найближчому засіданні Кабінету Міністрів.

Водночас заступник керівника Офісу Президента закликав не політизувати питання звільнення голови КМДА.

«Є норма закону, згідно з якою голова місцевої державної адміністрації призначається на термін повноважень Президента України. Яка може бути політика у тому, що змінився Президент і термін повноважень голови місцевої адміністрації закінчився?» – додав Руслан Рябошапка.

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