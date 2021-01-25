Кабінет Міністрів України, НКРЕКП, «Нафтогаз» та мери міст підписали Меморандум щодо врегулювання проблемних питань у постачанні тепла та гарячої води українцям

З ініціативи Президента України Володимира Зеленського у вівторок підписано Меморандум про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері централізованого постачання теплової енергії та постачання гарячої води громадянам України, що забезпечить стале проходження цього опалювального сезону та підготовку до наступного.

Меморандум укладено між Кабінетом Міністрів України в особі міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова та першого заступника міністра енергетики Юрія Вітренка, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, НАК «Нафтогаз України» і мерами українських міст. Це рішення підтримали всі міські голови.

Документ був підписаний у присутності Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, заступника керівника Офісу Президента Кирила Тимошенка.

Від міських голів його підписали мер Житомира Сергій Сухомлин, очільник Києва Віталій Кличко, міський голова Одеси Геннадій Труханов, мер Бучі Анатолій Федорук. За допомогою відеозв'язку на заході були присутні мер Дніпра Борис Філатов, очільник Львова Андрій Садовий та мер Маріуполя Вадим Бойченко.

«Дуже важливо сьогодні, що ми досягли компромісу. Незалежно від політичних поглядів та партійної приналежності, вдалося об'єднати зусилля і уряду, й Офісу Президента, і мерів, щоб досягти спільного результату для наших людей», – зазначив міський голова Дніпра Борис Філатов.

Мер Одеси Геннадій Труханов наголосив, що вперше відбувається такий прозорий та відвертий діалог між центральною владою й місцевим самоврядуванням, і це дає важливі результати для громадян України.

Згідно з підписаним документом, до кінця опалювального сезону 2020-2021 років українці безперебійно отримуватимуть опалення. Вартість послуги постачання теплової енергії та гарячої води у багатоквартирні будинки протягом нинішнього опалювального сезону не зміниться.

«На виконання завдання Глави держави із забезпечення належного проходження опалювального сезону та недопущення збільшення тарифного навантаження на українських громадян відповідні органи центральної влади спільно з представниками місцевого самоврядування знайшли конструктивне рішення. Завдяки йому українці будуть взимку з теплом і гарячою водою без зайвого навантаження на їхні сімейні бюджети», – зазначив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

Меморандум також передбачає, що теплопостачальні підприємства гарантовано отримуватимуть газ для виробництва тепла та постачання його у домівки громадян упродовж усього опалювального періоду 2020-2021 років. Для цих підприємств передбачені відстрочка оплати за природний газ та компенсація різниці між ринковою ціною природного газу та ціною, врахованою в тарифах за тепло.

Уряд гарантує, що фінансування компенсацій для підприємств теплопостачання не перекладатимуть на органи місцевого самоврядування.

«Нафтогаз України» розробить та запровадить до 1 вересня 2021 року довгострокові цінові пропозиції для забезпечення сталого рівня цін на природний газ для підприємств теплопостачання. Це дасть змогу уникнути цінових коливань протягом опалювального сезону 2021-2022 років.