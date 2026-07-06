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Канада оголосила про новий пакет підтримки на 900 мільйонів доларів: Володимир Зеленський зустрівся з Марком Карні

7 липня 2026 року - 18:33

Канада оголосила про новий пакет підтримки на 900 мільйонів доларів: Володимир Зеленський зустрівся з Марком Карні

В Анкарі Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Канади Марком Карні.

Глава держави подякував Канаді за новий пакет підтримки на 900 мільйонів доларів у такий складний час, коли Україна дуже потребує посилення ППО.

«Дякую за підтримку програми PURL. Зараз у нас, можливо, найбільший дефіцит – це ППО, і ми отримали великий пакет від Канади. Ми дуже вдячні за це», – наголосив Президент.

«Це допомога на середньострокову перспективу. Під середньостроковою перспективою я маю на увазі найближчі кілька місяців. Ця допомога охоплюватиме постачання військової техніки, боєприпасів та іншої підтримки на додаток до цієї життєво необхідної допомоги у сфері протиповітряної оборони», – зазначив Марк Карні.

Прем’єр-міністр акцентував, що Канада продовжить посилювати протиповітряну оборону України та робитиме внески в програму PURL. Він засудив російські удари по Україні, внаслідок яких загинули мирні люди. Лідери обговорили кроки, що можуть іще більше допомогти з посиленням української ППО.

Володимир Зеленський привітав створення Банку у сфері оборони, безпеки та стійкості й подякував за запрошення для України стати державою – засновницею цієї міжнародної фінансової установи. Банк працюватиме над залученням капіталу, розширенням доступу до фінансування, розвитком оборонно-промислового потенціалу, масштабуванням та впровадженням технологій, перевірених у реальних бойових умовах, а також поглибленням промислового партнерства між державами-учасницями.

Окрема увага – підготовці угоди у форматі Drone Deal між Канадою та Україною.

Крім того, Президент і Прем’єр-міністр говорили про енергетичне співробітництво. Зараз Україна й Канада працюють одночасно над трьома проєктами, деталі яких поки що не розголошують. Відповідні угоди будуть підписані найближчим часом. Також приділили увагу варіантам співпраці щодо газу.

Володимир Зеленський і Марк Карні обмінялися деталями своїх обговорень із партнерами. Ішлося й про спільні зусилля для досягнення миру. Лідери узгодили наступні контакти.

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