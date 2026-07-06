Президент України й Прем’єр-міністр Естонії уклали Drone Deal

В Анкарі Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Естонії Крістеном Міхалом, під час якої лідери підписали угоду про оборонне співробітництво у форматі Drone Deal. Це вже сьома Drone Deal, яку Україна уклала з партнерами.

Глава держави подякував усьому народові Естонії за постійну підтримку України під час повномасштабного російського вторгнення.

«Ця угода – це не лише шлях до швидшої співпраці між нашими країнами. Це крок і сигнал довіри, адже ми укладаємо таку угоду з дуже близьким другом, і це має величезне значення. Звісно, ми також завжди вдячні за вашу сильну підтримку – військову та гуманітарну, – а також за ваші кроки, спрямовані на постійну підтримку України на нашому шляху до ЄС і НАТО», – наголосив Володимир Зеленський.

Прем’єр-міністр Естонії зазначив, що Drone Deal – це важливий документ, який посилює партнерство між країнами.

«Співпраця на такому промисловому рівні для нас дуже важлива, адже ви найкращі в цій сфері, і ми прагнемо співпрацювати», – зазначив він.

Drone Deal передбачає розвиток оборонно-промислового комплексу, технологічне співробітництво, обмін досвідом і розвідданими. Україна та Естонія розвиватимуть спільне військове виробництво й запустять нове виробництво на території обох країн. Зокрема, ідеться про виготовлення засобів ППО, дронів, сенсорних систем і систем раннього попередження, боєприпасів, систем управління боєм та морських спроможностей.

Президент також поінформував про дипломатичну роботу з партнерами.

Лідери обговорили підтримку України на шляху до Євросоюзу, зокрема відкриття решти п’яти переговорних кластерів. Позиція Естонії однозначна: Україна має бути повноправним членом ЄС. За словами Крістена Міхала, немає жодних сутнісних причин для блокування кластерів, бо Україна зробила все необхідне для їх відкриття.