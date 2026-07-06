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Володимир Зеленський і Александр Стубб обговорили оборонну співпрацю та успішні далекобійні удари України вглиб Росії

7 липня 2026 року - 18:55

Володимир Зеленський і Александр Стубб обговорили оборонну співпрацю та успішні далекобійні удари України вглиб Росії

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Фінляндії Александром Стуббом, під час якої лідери скоординували наступні дипломатичні кроки для досягнення миру.

Глава держави подякував Фінляндії за підтримку України, зокрема на шляху до НАТО.

«Для нас дуже важливо, що наші союзники розуміють, що ми потребуємо сильних друзів, сильного НАТО, яке потребує нас. Ми робимо все, що можемо. Наші Drone Deals та наш досвід – звичайно, ми будемо ділитися з нашими партнерами», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент Фінляндії відзначив успіхи України на полі бою та військові операції на території тимчасово окупованого Криму.

«Я вважаю, що НАТО потребує України настільки ж, наскільки Україна потребує НАТО», – наголосив Александр Стубб.

Лідери обмінялися думками про дипломатичні перспективи для закінчення війни. Президент Фінляндії розповів про свої міжнародні контакти. Володимир Зеленський поділився українським баченням того, як скористатися можливостями, що відкривають успішні далекобійні удари вглиб Росії. Президент України наголосив: важливо, щоб була рішучість партнерів.

Сторони обговорили співпрацю з партнерами у форматі NB8 та двостороннє співробітництво в оборонній сфері, передусім роботу над підготовкою Drone Deal. Володимир Зеленський та Александр Стубб узгодили наступні контакти.

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Робочий візит Президента України та першої леді до Туреччини для участі в заходах саміту НАТО

7 липня 2026 року - 17:09
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