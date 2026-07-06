Зміцнення української ППО та енергетична співпраця: в Анкарі відбулася зустріч Президента України й Прем’єр-міністра Норвегії

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере.

Глава держави подякував Норвегії за постійну оборонну та фінансову підтримку України.

Президент поінформував про російські масовані ракетно-дронові удари. Володимир Зеленський наголосив, що Україна потребує якомога швидшого постачання ракет-перехоплювачів для систем Patriot для порятунку життів та підготовки до зими. Президент і Прем’єр-міністр обговорили рішення, які можуть допомогти в посиленні української ППО.

Лідери говорили й про розвиток спільного оборонного українсько-норвезького виробництва, фінансування українських військових технологій та роботу над Drone Deal між Україною та Норвегією. Домовилися, що команди активно працюватимуть над розвитком усіх домовленостей.

Окремо йшлося про енергетичну підтримку України та підготовку до зими. Президент подякував Норвегії за підтримку в цьому напрямі – під час минулої зими Норвегія надала найбільше грантової допомоги на закупівлю газу. Лідери обговорили наступний етап енергетичної співпраці й домовилися бути на зв’язку.