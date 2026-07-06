Президент України й Прем’єр-міністр Нідерландів обговорили підтримку України та уклали угоду у форматі Drone Deal

Президент України Володимир Зеленський в Анкарі провів зустріч із Прем’єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном, під час якої лідери уклали угоду у форматі Drone Deal.

Документ передбачає співробітництво у сфері безпеки, оборонної промисловості, військової експертизи, кібербезпеки, технологій, досліджень і розробок та обмін досвідом. Уряд Нідерландів зобов’язався надати військову підтримку Україні на суму 9 мільярдів євро до 2029 року включно.

«Ми дуже раді, що наші команди підготували Drone Deal між нашими країнами. І, звичайно, це допоможе з експортом, і це допоможе зі спільним виробництвом, обміном ідеями та обміном досвідом, який у нас є», – наголосив Глава держави.

Президент поінформував про ситуацію на фронті та дефіцит ракет для систем ППО. Лідери обговорили роботу над створенням європейської антибалістики й отриманням ліцензій від США на виробництво систем Patriot. Також ішлося про співпрацю між українськими та нідерландськими оборонними компаніями.

Окрема увага – енергетичній підтримці й підготовці України до зими. Наша країна вдячна за 23 мільйони євро грантової допомоги на закупівлю імпортного газу та передане обладнання. Лідери домовилися про подальшу підтримку України.