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Капітальний ремонт Центрального мосту у Дніпрі має бути завершений до 14 вересня – Президент

12 липня 2019 року - 14:34

Капітальний ремонт Центрального мосту у Дніпрі має бути завершений до 14 вересня – Президент

Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Дніпропетровської області поставив вимогу завершити капітальний ремонт автодорожнього мосту номер 2 (Центральний міст) до 14 вересня.

Глава держави нагадав, що міський голова Дніпра обіцяв закінчити ремонт цієї переправи за рік, і констатував, що відтоді минуло вже два роки.

«Ми домовилися з паном мером Філатовим, що 14 вересня буде урочисте відкриття мосту. А якщо не буде, то пан Філатов напише заяву про звільнення й піде у відставку», – сказав Президент журналістам.

Він також додав, що йдеться про комфорт і безпеку мешканців Дніпра.

Зі свого боку міський голова Борис Філатов повідомив, що з Главою держави вони уклали парі щодо цього.

«Через півтора місяця, на День міста, ми його (міст. – Ред.) завершимо. Прокладемо нову тролейбусну лінію. Тобто фактично ми на завершальній стадії», – зауважив він.

Борис Філатов також запропонував Президенту відвідати Дніпро на День міста у разі, якщо обіцянка буде виконана.

Довідка. Автодорожній міст через р. Дніпро збудовано у жовтні 1966 року. До 2017-го капітальний ремонт мосту не проводився. Загальна довжина мосту – 1477,43 м, з урахуванням правобережного шляхопроводу над вул. Січеславська Набережна.

Під час реконструкції мосту виконується капітальний ремонт аварійних балок прогонових будов, капітальний ремонт прогонів із заміною дефектних балок, капітальний ремонт елементів деформаційних швів та опор мереж зовнішнього освітлення. Також здійснюватиметься капітальний ремонт сходів мосту, дефектних конструкцій опорних частин та опор Центрального мосту.

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