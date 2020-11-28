Керівництво держави проводить консультації, чи потрібен локдаун

Сьогодні представники Кабінету Mіністрів, відповідальні за запобігання поширенню коронавірусної інфекції, зокрема Міністерства охорони здоров'я, Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, Міністерства внутрішніх справ, а також Ради національної безпеки і оборони, зберуться на нараду, щоб дати прогнози розвитку епідемічної ситуації та визначитися, чи потрібно впроваджувати повний локдаун і коли. Про результати буде повідомлено якнайшвидше, щоб поінформувати людей заздалегідь і підготуватися з точки зору економіки та надання послуг населенню. Про це йшлося на традиційній селекторній нараді під головуванням Президента України Володимира Зеленського щодо запобігання поширенню коронавірусної інфекції.

«Нам треба визначитися з реалістичними прогнозами, щоб зрозуміти, чи витримає навантаження наша медична система та наша економіка. Ми розробили економічну програму допомоги, постійно вдосконалюємо систему охорони здоров'я. Треба, щоб і бізнеси, і люди були готовими, якщо уряд вважатиме, що жорсткого карантину не оминути», – зазначив Президент.

Водночас були обговорені останні дані щодо розвитку подій. Було повідомлено, що вже з понеділка розблоковані кошти на придбання тестів на антиген і відсьогодні почнеться їхня закупівля. За відсутності сімейного лікаря чи неможливості зустрічі з ним українці можуть телефонувати на створену гарячу лінію МОЗ, де вони отримають консультацію; за необхідності, до них виїде мобільна бригада, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Голова Національної поліції Ігор Клименко поінформував, що за порушення маскового режиму правоохоронці склали 8600 протоколів.