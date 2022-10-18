Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Хоч би що планував і робив ворог, Україна захистить себе – звернення Президента Володимира Зеленського
Хоч би що планував і робив ворог, Україна захистить себе – звернення Президента Володимира Зеленського

18 жовтня 2022 року - 22:09

Переглянути всі відео
ностанні новини

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак зустрівся з єврокомісаром Янезом Ленарчичем

19 жовтня 2022 року - 20:48

Президент України провів зустріч з міністром закордонних справ Греції

19 жовтня 2022 року - 19:28

Андрій Єрмак обговорив з представниками посольств Франції, ФРН, Італії, Нідерландів та Іспанії посилення ППО України

19 жовтня 2022 року - 18:01

Володимир Зеленський провів нараду щодо безпеки енергопостачання 

19 жовтня 2022 року - 16:15

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Участь Президента у заходах з нагоди Дня захисників і захисниць України
Участь Президента у заходах з нагоди Дня захисників і захисниць України

14 жовтня 2022 року - 10:38

Перейти до всіх галерей

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак зустрівся з єврокомісаром Янезом Ленарчичем

19 жовтня 2022 року - 20:48

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак зустрівся з єврокомісаром Янезом Ленарчичем

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів зустріч з європейським комісаром з питань гуманітарної допомоги та управління кризовими ситуаціями Янезом Ленарчичем, який прибув до нашої країни.

На початку розмови Андрій Єрмак подякував Янезу Ленарчичу за візит до України в цей напружений період, коли наша держава зазнає масованих атак ракетами та безпілотниками з боку Російської Федерації. Він наголосив, що українці живуть так уже вісім місяців.

«Цей візит є потужним сигналом вашої підтримки та допомоги Україні. Ми й далі рухаємося до перемоги й робимо для цього все можливе. І для нас, звичайно, надважливим є збереження життів наших людей», – зазначив керівник Офісу Президента.

Андрій Єрмак також наголосив, що українці завжди пам’ятатимуть ставлення європейської спільноти, громадян країн Європейського Союзу в цей складний для нашої держави час.

«Сьогодні ми вважаємо ЄС фактично нашим домом, тому що Україна отримала статус кандидата і, сподіваємося, у найближчому майбутньому стане членом Євросоюзу», – сказав він.

Окрему увагу єврокомісара було привернуто до разючих масштабів воєнних злочинів та злочинів проти людяності, які вимагають рішучих дій від усіх організацій, що опікуються дотриманням норм міжнародного гуманітарного права та захистом прав людини.

У зв’язку з невиконанням Міжнародним комітетом Червоного Хреста свого мандата Андрій Єрмак закликав до активніших кроків з боку інших міжнародних організацій, зокрема Європейського Союзу, для допомоги у звільненні українських військовополонених.

Своєю чергою Янез Ленарчич запевнив, що Україна може й надалі розраховувати на підтримку Європейської комісії, серед іншого – на продовження безпрецедентної допомоги в тих напрямах, які є сферою відповідальності єврокомісара з питань гуманітарної допомоги та управління кризовими ситуаціями.

Янез Ленарчич нагадав про підтримку, яка була надана нашій країні, та про плани щодо подальшої допомоги з урахуванням усіх масштабних викликів, із якими стикається Україна. Зокрема, він звернув увагу на важливість допомоги українцям у холодну пору року, коли обстріли критичної інфраструктури загрожують нормальній життєдіяльності.

 

Версія для друку