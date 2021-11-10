Керівник Офісу Президента й голова МЗС зустрілися з радником Президента США з питань національної безпеки Джейкобом Салліваном

У межах участі в засіданні Комісії стратегічного партнерства Україна – США, яке відбулося у Вашингтоні, керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак і міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провели зустріч з радником Президента Сполучених Штатів з питань національної безпеки Джейкобом Салліваном.

Андрій Єрмак подякував американській стороні за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, а також висловив переконання, що успішний візит Глави Української держави до США у вересні цього року свідчить про нові можливості для розбудови українсько-американських відносин.

Сторони обговорили весь комплекс питань двостороннього порядку денного – взаємодію у політичній, безпековій та економічній сферах.

Андрій Єрмак, Дмитро Кулеба і Джейкоб Салліван обмінялися думками щодо ситуації на українському кордоні. Радника Президента США було поінформовано про поточну ситуацію та про кроки, які здійснює українська сторона для відновлення переговорного процесу щодо мирного врегулювання на сході.

Андрій Єрмак висловив подяку за безпекову допомогу, яку Сполучені Штати надають Україні.

Учасники зустрічі обговорили питання енергетичної безпеки в нашій державі та в Європі у контексті реалізації проекту «Північний потік – 2», а також важливість недопущення використання Росією газопроводу для досягнення своїх зовнішньополітичних цілей.

Керівник Офісу Президента висловив переконання, що підписання оновленої Хартії стратегічного партнерства Україна – США стане посиленою моделлю співпраці у сфері безпеки й оборони.