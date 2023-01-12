Керівник Офісу Президента й координатор Держдепартаменту США з питань санкцій обговорили посилення санкційної політики щодо держави-агресора

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак і координатор Державного департаменту Сполучених Штатів Америки з питань санкцій, Посол Джеймс О’Браєн у форматі відеоконференції обговорили питання посилення санкцій щодо фізичних та юридичних осіб, які продовжують підтримувати агресію Росії проти України.

До зустрічі також долучилися: Надзвичайний і Повноважний Посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк, Надзвичайний і Повноважний Посол України в США Оксана Маркарова, перший віце-прем'єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко.

Говорячи про посилення санкційного тиску на агресора, очільник Офісу Президента зробив акцент на необхідності застосування санкцій, напрацьованих Міжнародною робочою групою Єрмака-Макфола, зокрема щодо російських пропагандистів.

«Ми концентруємо увагу на найбільш важливих людях, які мають пропагандистський вплив у Росії. Зокрема на тих, хто особисто брав участь у заходах щодо анексії української території. Людях, які відкрито підтримують війну в Україні. А деякі з них навіть говорять, скільки українців треба вбити, скільки атак здійснити проти цивільних та цивільної інфраструктури», – констатував Андрій Єрмак.

За його словами, неприпустимо, що більшість цих людей можуть вільно відвідувати демократичні країни, такі як США, Велика Британія, країни Європейського Союзу, мати власність на території цих держав і водночас озвучувати на російському телебаченні антиукраїнську пропаганду. Вони не лише відверто підтримують війну в Україні, а й критикують підтримку нашої держави з боку країн-партнерів, зокрема Сполучених Штатів.

«Сьогодні саме пропаганда від публічних людей найбільше впливає на російське суспільство. І якщо ці люди вільно подорожують світом і не мають жодних проблем із тим, щоб підтримувати війну та вбивства українців, то це сигнал для всіх росіян, що все гаразд. Так не має бути», – наголосив керівник Офісу Президента.

Андрій Єрмак запропонував у найближчі місяці провести санкційний саміт за участю представників США та інших партнерів України, на якому проаналізувати ефективність уже запроваджених санкцій та скоординувати кроки з посилення санкційного тиску.

Юлія Свириденко поінформувала учасників заходу про роботу, яку здійснює уряд у контексті санкційної політики. Зокрема, за її словами, напрацьовано додатковий список пропагандистів, окрім тих 165 осіб, до яких нещодавно були застосовані обмежувальні заходи. Його буде представлено наступного тижня.

Перший віце-прем’єр-міністр зазначила, що очолювана нею Міжвідомча робоча група з питань санкцій планує розгляд пропозицій не лише щодо індивідуальних, а й секторальних обмежень у сферах IT, енергетики, фінансів.

Ішлося також про впровадження санкцій стосовно «Росатома» та осіб, причетних до порушення ядерної безпеки в регіоні, виробництва й постачання Росії дронів та іншого озброєння тощо.

Посол Джеймс О’Браєн наголосив, що робоча група в Державному департаменті США, яка налічує близько 30 членів, детально вивчає всі матеріали, передані українським урядом і групою Єрмака-Макфола. За його словами, нині завершується робота за низкою важливих напрямів, і найближчими тижнями очікується оголошення нових санкцій.

Щодо визначення пріоритетних сфер, у яких насамперед впроваджуватимуться обмеження, то Джеймс О’Браєн зазначив, що орієнтиром буде те, які ці санкції позначаться на спроможності Росії на полі бою та у фінансовому плані. Також важливо, чи скоювала особа злочини проти українських громадян, зокрема дітей, чи була залучена до анексії територій України, чи пропагувала це. Крім того, він висловився на підтримку ініціативи щодо проведення санкційного саміту.

За результатами зустрічі сторони домовилися продовжити тісний діалог та координацію процесу впровадження санкцій.

