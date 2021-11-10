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Керівник Офісу Президента й міністр закордонних справ України зустрілися з Державним секретарем США

11 листопада 2021 року - 08:11

Керівник Офісу Президента й міністр закордонних справ України зустрілися з Державним секретарем США

У межах участі в засіданні Комісії стратегічного партнерства Україна – США, яке відбулося 10 листопада у Вашингтоні, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та керівник Офісу Президента Андрій Єрмак зустрілися з Державним секретарем Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкеном.

Було відзначено важливість підписання оновленої Хартії стратегічного партнерства Україна – США, яка відкриває нові перспективи для поглиблення співпраці між двома державами, зокрема за такими напрямами, як безпека й оборона, економічне співробітництво, захист прав людини та розвиток демократії.

Учасники зустрічі обмінялися думками щодо безпекової ситуації навколо України. Ентоні Блінкен був поінформований про ситуацію на сході нашої країни. Наголошувалося на важливості скоординованих зусиль для забезпечення безпеки в регіоні.

Представники України також висловили свої аргументи щодо занепокоєння української сторони у зв’язку з реалізацією проекту «Північний потік – 2» і щодо загроз безпеці України та всієї Європи.

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