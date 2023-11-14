Керівник Офісу Президента обговорив із членами Комітету з питань розвідки Палати представників оборонні потреби України

У межах робочого візиту до Сполучених Штатів Америки керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак зустрівся з членами Комітету з питань розвідки Палати представників Конгресу США.

Американську сторону, крім голови Комітету Майка Тернера та співголови Джеймса Гаймса, представляли конгресмени Раджа Крішнаморті, Френч Гілл, Ден Креншоу, Джейсон Кроу, Дерін Лагуд, Майк Гарсіа.

Андрій Єрмак подякував членам Комітету за їхню проактивну позицію та допомогу нашій державі, зокрема за сприяння в отриманні стратегічно важливих видів озброєння.

«Українські воїни надзвичайно відповідально ставляться до використання озброєння, отриманого від наших союзників, і застосовують його максимально ефективно, борючись за кожен метр нашої землі та звільняючи її від російських загарбників», – сказав керівник Офісу Президента.

Він поінформував співрозмовників про актуальну ситуацію на полі бою, зокрема на найгарячіших ділянках фронту. Андрій Єрмак окреслив основні нагальні потреби українського війська задля відбиття російської агресії.

Керівник Офісу Глави держави також зауважив, що з наближенням зимового сезону Росія знову вдасться до практики ракетного терору – битиме по енергетичній системі України, щоб залишити наших громадян без світла й тепла в холодну пору року.

«З огляду на це Україні потрібно більше ефективних систем ППО, щоб захистити людей, забезпечити життєдіяльність міст, роботу економіки та, зокрема, «зернового коридору», функціонування якого критично важливе для продовольчої безпеки світу», – заявив Андрій Єрмак.

Очільник Офісу Президента висловив подяку членам Конгресу від обох партій за непохитну підтримку нашої держави в боротьбі за незалежність, свободу й демократичні цінності.