Керівник Офісу Президента обговорив з головами ОДА дотримання карантину під час святкування Великодня, а також питання закриття ринків

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів спеціальну селекторну нараду з головами обласних державних адміністрацій. Захід, який відбувся у суботу ввечері, був присвячений дотриманню карантинних обмежень під час святкування Великодня та закриттю продуктових ринків, які продовжують працювати попри запровадження тимчасової заборони.

У нараді також взяли участь перший заступник керівника Офісу Президента Сергій Трофімов і міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.

Було зазначено, що в деяких областях продовжують працювати продуктові ринки, хоча Міністерство охорони здоров’я заборонило роботу ринків на час карантину з метою боротьби з поширенням коронавірусу.

Голови ОДА повідомили про заходи, яких вживають у їхніх регіонах для посилення контролю за дотриманням обмежувальних заходів, зокрема заборони вуличної торгівлі та роботи ринків.

Крім того, на нараді обговорювалася готовність областей до виконання карантинних вимог під час Великодніх богослужінь.

Керівник Офісу Президента наголосив на неприпустимості масових зібрань у храмах, адже це становить небезпеку для здоров’я та життя людей. Він зауважив, що Президент України Володимир Зеленський неодноразово наполегливо закликав громадян святкувати Великдень вдома й не допускати скупчень.

Андрій Єрмак запропонував головам облдержадміністрацій невідкладно звернутися до керівництва церков з тим, щоб вони пояснили вірянам необхідність залишатися вдома, адже їхні слова дуже вагомі для місцевої громади.

Крім того, очільники областей мають налагодити чітку координацію з Національною поліцією, щоб оперативно реагувати на можливі виклики.

Андрій Єрмак наголосив, що Офіс Президента тримає ситуацію в регіонах на особливому контролі, постійно перебуває на зв'язку і в разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій готовий негайно відреагувати.