Керівник Офісу Президента про інформацію щодо зриву спецоперації із затримання «вагнерівців»: Це детективна історія, яка була вигадана від початку до кінця

Історія, опублікована в окремих засобах масової інформації, про нібито проведення в Офісі Президента України наради, на якій обговорювався зрив спецоперації із затримання бойовиків приватної військової компанії Вагнера, є вигадкою від початку й до кінця, заявив керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак в ефірі телепрограми «Свобода слова Савіка Шустера» в п’ятницю.

«Це детективна історія, яка була вигадана від самого початку до кінця. Взято декілька фактів з реальності, додано художні вигадки – і створилася масштабна історія, яка дійсно вражає», – зазначив Андрій Єрмак.

Він нагадав, що представники відповідних органів, зокрема Служби безпеки та Офісу Генерального прокурора України, вже дали чітку відповідь стосовно того, що відбувалося навколо так званої операції із затримання бойовиків ПВК Вагнера.

Водночас керівник Офісу Президента наголосив, що впродовж бойових дій на Донбасі українська розвідка та відповідні служби документували всіх осіб, які беруть участь у війні проти України.

«Це триває й до сьогодні. І саме факти цього документування були «злиті» у ЗМІ. На жаль, це завдало дуже серйозного удару по наших органах. Після цього інциденту їм буде набагато важче виконувати цю роботу», – сказав Андрій Єрмак.

За його словами, у спеціальних службах працює багато людей, які щоденно ризикують своїм життям, захищаючи Україну.

«Тому це прикрий випадок, коли політики, представники медіа, бажаючи отримати хто «лайки» у фейсбуці, хто – політичні дивіденди, використовують пропаганду проти України і, на жаль, беруть у ній участь», – зауважив керівник Офісу Президента.