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Керівник Офісу Президента провів телефонну розмову з радником канцлера Німеччини із зовнішньої політики та політики безпеки

7 лютого 2024 року - 09:06

На виконання доручення Президента України Володимира Зеленського керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником Федерального канцлера Німеччини із зовнішньої політики та політики безпеки Єнсом Пльотнером. 

Андрій Єрмак подякував співрозмовнику за участь у четвертій зустрічі радників із національної безпеки та зовнішньополітичних радників лідерів країн світу у Давосі та за відкритий і конструктивний діалог.

Керівник Офісу Президента розповів Єнсу Пльотнеру про нещодавню поїздку Володимира Зеленського на передову та зустріч із захисниками Роботиного на Запорізькому напрямку. Андрій Єрмак поінформував про поточну ситуацію на полі бою та актуальні потреби української армії.

Співрозмовники також обговорили перебіг підготовки двосторонньої безпекової угоди. Єнс Пльотнер відзначив прогрес, якого досягли переговорні команди України та Німеччини в цьому напрямі.

Керівник Офісу Президента зазначив, що лідерство ФРН у підтримці України стане прикладом для інших партнерів і союзників у мобілізації зусиль та ухваленні необхідних рішень щодо оборонної та фінансової допомоги нашій державі.

Андрій Єрмак переказав вітання канцлеру Німеччини від Президента України та подякував усьому німецькому суспільству за постійну потужну підтримку нашої держави у війні за свободу й незалежність.

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