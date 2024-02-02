Керівник Офісу Президента провів зустріч із міністром закордонних та європейських справ і торгівлі Мальти

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак зустрівся з діючим головою ОБСЄ, міністром закордонних та європейських справ і торгівлі Республіки Мальта Ієном Боргом, який перебуває в Україні з візитом.

Андрій Єрмак подякував Мальті за активну підтримку кроків, спрямованих на імплементацію Формули миру Президента Володимира Зеленського. Він високо оцінив третю зустріч радників із питань національної безпеки та радників із зовнішньої політики щодо реалізації принципів відновлення миру в Україні, яка відбулася на Мальті наприкінці жовтня 2023 року. На переконання очільника Офісу Глави держави, зустріч, у якій узяли участь представники 66 держав і міжнародних організацій, була не лише результативною, а й сприяла подальшому зростанню кількості країн, що висловили готовність долучитися до роботи над Формулою миру.

Окремо Андрій Єрмак подякував Ієну Боргу та всій Мальті за підтримку початку роботи Міжнародної коаліції за повернення українських дітей. Керівник Офісу Президента висловив сподівання, що головування Мальти в ОБСЄ сприятиме активізації процесу повернення українських дітей, незаконно депортованих до Росії.

Андрій Єрмак висловив сподівання на подальшу плідну взаємодію двох держав та участь Мальти у Глобальному саміті миру.