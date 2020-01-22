Керівник Офісу Президента України: Без медіа влада не може стати кращою, і варто це визнати

Зусилля Офісу Президента України мають бути зосереджені на відкритості та злагодженій роботі для забезпечення ефективності Глави держави й успіху країни, а «телефонне право» та інтриги не підтримуватимуться, заявив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

Під час брифінгу в Офісі Президента України він подякував Володимиру Зеленському за довіру та можливість працювати в його команді, а також колишньому очільнику Офісу Андрію Богдану – за його внесок у роботу.

Крім того, Андрій Єрмак окреслив принципи, якими керуватиметься на посаді керівника Офісу Глави держави.

«Головними «спікерами» Офісу Президента мають стати наші справи й результати... Робити все необхідне, щоб в Офісі Президента основним принципом була комфортна атмосфера та професійна колективна робота однодумців, які поважають одне одного. Зроблю все, щоб (не було. – Ред.) жодного «телефонного права» та втручання в державні процеси, жодних інтриг, все буде прозоро та чесно», – наголосив Андрій Єрмак.

Він зазначив, що зусилля працівників Офісу мають бути зосереджені на злагодженій роботі для забезпечення ефективності Президента та успіху країни в цілому.

Також, за словами Андрія Єрмака, буде зроблено все можливе, щоб Офіс Президента був максимально відкритим.

«Визнаємо, що є багато чого, що треба зробити з боку комунікації. У нас дуже професійна команда, і, думаю, скоро ви побачите, як комунікація Офісу Президента буде на ще більш високому рівні», – зазначив Андрій Єрмак.

Також він наголосив, що Офіс Президента за дорученням Глави держави разом з іншими державними установами буде гарантом свободи слова та незалежності медіа в нашій країні. Андрій Єрмак зауважив, що Президент є гарантом свободи слова, тому жодних законів, які обмежуватимуть право на свободу слова, не буде.

«Протягом майже дев’яти місяців мого перебування на посаді помічника Президента України ви дуже допомагали нам. Іноді й критикували – і за це я хочу вам щиро подякувати. Якби ви не пильнували й не вказували на помилки, ми не змогли б щоденно покращувати нашу роботу. Без медіа влада не може стати кращою, і варто це визнати», – зауважив керівник Офісу.

На запитання журналістів щодо кадрових змін в Офісі Президента Андрій Єрмак повідомив: «Я – людина, налаштована на плідну колективну ефективну роботу. Тільки один день минув (від призначення на посаду. – Ред.), планую найближчим часом зустрітися з усіма, поговорити. Поки що у мене немає планів когось змінювати або проводити якісь ротації».