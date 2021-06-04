Керівник Офісу Президента України провів телефонну розмову з Державним секретарем Святого Престолу

У розвиток діалогу між Україною і Святим Престолом на найвищому рівні керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з Державним секретарем Святого Престолу кардиналом П’єтро Пароліном.

Співрозмовники констатували важливість телефонної розмови Президента України Володимира Зеленського з Його Святістю Папою Франциском 30 червня, яка відбувалася в особливий час – у 20-ту річницю візиту Святого Папи Івана Павла ІІ до України.

Окрема увага була приділена питанню миру на Донбасі. «Участь Святого Престолу як морального авторитета у привнесенні миру на Донбас є важливою», – зазначив Андрій Єрмак.

Керівник Офісу Президента подякував за те, що в молитвах Святого Отця присутня Україна, що сприяє відновленню миру в нашій державі, та наголосив, що це дуже важливо для українців.

Під час розмови Андрій Єрмак порушив питання беатифікації митрополита Шептицького, якої так очікує український народ.

Керівник Офісу Глави держави передав від імені Президента України побажання якнайшвидшого післяопераційного одужання й доброго самопочуття Його Святості Папі Франциску.