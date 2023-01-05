Керівник Офісу Президента України провів телефонну розмову з радником Президента США Джейком Салліваном

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником Президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном.

У межах постійного діалогу з американськими союзниками Андрій Єрмак поінформував співрозмовника про актуальну ситуацію на фронті та можливі дії ворога у найближчі місяці.

За словами керівника Офісу Президента, дуже важливо, щоб партнери України й далі надавали дієву підтримку в забезпеченні оборонних потреб нашої держави для відповідного реагування на майбутні виклики.

Андрій Єрмак також нагадав слова Глави Української держави Володимира Зеленського, сказані за результатами зустрічі з Президентом Джозефом Байденом у Вашингтоні, щодо важливості створення дієвого повітряного щита для України. Адже, руйнуючи ракетами та дронами-камікадзе енергетичну систему нашої країни, Росія прагне використати холод як зброю масового ураження проти мирних громадян.

Співрозмовники обговорили подальшу координацію в питанні гарантування енергетичної безпеки України.

Андрій Єрмак висловив подяку американській стороні за розуміння ситуації та готовність і надалі підтримувати нашу державу в боротьбі за незалежність, свободу та демократичні цінності.