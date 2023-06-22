Керівник Офісу Президента України провів телефонну розмову з Джейком Салліваном

У межах постійного діалогу із союзниками керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником Президента Сполучених Штатів Америки з питань національної безпеки Джейком Салліваном.

Андрій Єрмак поінформував співрозмовника про актуальну ситуацію на фронті, оборонні та наступальні дії української армії, а також про актуальні потреби українських підрозділів у різних видах озброєння.

Окремо керівник Офісу Президента передав інформацію української розвідки щодо планів російських загарбників.

Андрій Єрмак висловив подяку США за надання нового пакету допомоги для української інфраструктури та енергетики.

Він подякував Президенту Джозефу Байдену, його команді, обом палатам Конгресу та всьому американському народові за незмінно потужну підтримку нашої держави в боротьбі з агресором, який становить загрозу для всіх у світі.