Керівник Офісу Президента України провів зустріч із Генеральною директоркою Світової організації торгівлі

За дорученням Президента України Володимира Зеленського керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів зустріч із Генеральною директоркою Світової організації торгівлі доктором Нгозі Оконджо-Івеала, яка перебуває з візитом в Україні.

Основною темою зустрічі став захист вільної торгівлі, зокрема в регіоні Чорного моря, яка опинилася під загрозою через агресію Росії проти України.

Керівник Офісу Президента акцентував увагу на цілеспрямованому нищенні Росією транспортної та аграрної інфраструктури України й блокаді українських портів, до якої Росія вдається задля порушення товарних потоків, передусім постачання української агропродукції, і з метою продовольчого шантажу.

«Росія своїми діями створює безпосередню загрозу продовольчій безпеці та порушує свободу торгівлі, зокрема в Чорному морі», – наголосив Андрій Єрмак.

У цьому контексті він запропонував розглянути можливість залучення Світової організації торгівлі до імплементації другого пункту Української формули миру, що має назву «Продовольча безпека».

«Ваш особистий авторитет і вплив СОТ на міжнародну торгівлю може відіграти важливу роль в імплементації пункту Формули миру щодо продовольчої безпеки. Це не лише про відновлення міжнародного права та вільної торгівлі, але й про стабілізацію цін на світовому ринку та доступ найбідніших країн до постачання агропродукції, у якому вплив України дуже суттєвий», – підкреслив керівник Офісу.

Співрозмовники домовилися докладати зусиль для відновлення повноцінного експорту з України, зміцнення продовольчої безпеки у світі, зокрема через гуманітарну ініціативу «Зерно з України», посилення ролі СОТ у відновленні миру в Україні, а також подолання бідності й голоду у світі.