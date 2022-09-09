Керівник Офісу Президента України провів зустріч з групою депутатів парламенту Великої Британії

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів зустріч з делегацією депутатів парламенту Великої Британії, до складу якої увійшли представники чотирьох політичних сил: Консервативної партії – Роберт Сілі та Джонатан Джанолі, Лейбористської партії – Флер Андерсон, Ліам Бірн та Стівен Дауті, Ліберал-демократичної партії – Річард Форд та Шотландської національної партії – Стюарт Макдональд.

Андрій Єрмак висловив британським парламентарям щирі співчуття у зв’язку зі смертю Її Величності Королеви Єлизавети ІІ.

«Ми поділяємо вашу втрату та сумуємо разом з народом Великої Британії», – зазначив керівник Офісу Президента.

Під час переговорів Андрій Єрмак докладно поінформував делегацію про ситуацію на фронті та розвиток подій. Він наголосив, що важливу роль у нещодавніх успіхах Збройних Сил України поряд із самовідданістю українських захисників і захисниць відіграла безпекова підтримка нашої країни з боку партнерів.

«Велика Британія – наш ключовий союзник. Високо цінуємо всю допомогу, яку ви надаєте Україні в нашій боротьбі за свободу та демократію», – сказав Андрій Єрмак і відзначив важливість подальшої активізації такої підтримки.

Окремо співрозмовники обговорили ситуацію на тимчасово окупованих територіях нашої держави, приділили увагу вкрай важливому питанню звільнення українських військовополонених. У цьому зв’язку українська сторона розраховує на посилення тиску на агресора з боку міжнародної спільноти.

Андрій Єрмак поінформував партнерів про роботу, яка проводиться з метою напрацювання механізму нових безпекових гарантій для України, без надання яких неможливий сталий мир у Європі та світі загалом. Керівник Офісу Президента відзначив важливість ключової ролі Великої Британії в майбутньому механізмі.

Також було порушено питання координації зовнішньополітичної діяльності Києва та Лондона в окремих регіонах, зокрема в Латинській Америці.

«Будемо вдячні за підтримку з боку Великої Британії у зміцненні та розширенні антивоєнної коаліції», – наголосив керівник Офісу Глави держави.

На зустрічі приділили увагу важливості посилення макрофінансової допомоги, чому має сприяти активізація спільної роботи з міжнародними фінансовими інституціями.

Андрій Єрмак окремо наголосив на важливості посилення санкційного тиску на агресора, а також визнання Росії державою-терористом і зазначив: «Росія поводиться як терорист, є терористом і має бути офіційно ним визнана».

Наприкінці зустрічі парламентарів Великої Британії привітав Президент України Володимир Зеленський. Серед іншого було відзначено важливу роль звернення Глави Української держави до британського парламенту на початку березня поточного року.