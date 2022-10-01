Керівник Офісу Президента України зустрівся з головним радником Президента Турецької Республіки

У межах візиту до Туреччини керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів зустріч із головним радником Президента Турецької Республіки Ібрагімом Калином.

Андрій Єрмак подякував турецькій стороні за активну участь у нещодавньому звільненні 215 українських військових із російського полону і висловив сподівання на подальше сприяння Анкари у цьому питанні.

Під час зустрічі було відзначено ключову роль Туреччини в організації роботи зернової ініціативи та налагодженні експорту української агропродукції Чорним морем. Констатували, що з моменту її започаткування з українських портів вийшли більш ніж 250 суден з понад 5,7 млн тонн агропродукції, призначеної для країн Азії, Європи та Африки. Було висловлено сподівання на подальше безперешкодне функціонування зернової ініціативи для запобігання глобальній продовольчій кризі.

Окремо співрозмовники торкнулися ситуації на ЗАЕС. Турецька сторона висловила свою готовність сприяти міжнародним зусиллям із запобігання ядерній загрозі.

Керівник Офісу Глави держави окремо наголосив на важливості жорсткої реакції на проведення Росією так званих референдумів на тимчасово окупованих українських територіях та ухвалення незаконного рішення про їх анексію.

Андрій Єрмак подякував турецькій стороні за принципову підтримку територіальної цілісності, незалежності та суверенітету України та за незмінну позицію щодо невизнання незаконних референдумів.

Керівник Офісу Президента також наголосив на важливості отримання Україною надійних міжнародних гарантій безпеки, зокрема ще до набуття нашою державою членства в НАТО.

Співрозмовники також обговорили перебіг ситуації на фронті, окремі питання українсько-турецької оборонної взаємодії та підтримку національних ініціатив у межах міжнародних організацій.