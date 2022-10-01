Керівник Офісу Президента України зустрівся з головним радником Президента Туреччини та радником Президента США з питань національної безпеки

У межах візиту до Туреччини керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів зустріч із головним радником Президента Турецької Республіки Ібрагімом Калином та з радником Президента Сполучених Штатів Америки з питань національної безпеки Джейком Салліваном у тристоронньому форматі.

Співрозмовники обговорили перебіг ситуації на фронті та координацію заходів з реагування на останні агресивні дії РФ.

Керівник Офісу Президента акцентував на необхідності отримання Україною надійних міжнародних гарантій безпеки до набуття нашою державою членства в НАТО.

Андрій Єрмак нагадав, що Міжнародна робоча група з питань безпекових гарантій для України, яку він очолює разом із колишнім Генеральним секретарем НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном, підготувала рекомендації щодо Київського безпекового договору, укладення якого має забезпечити для української сторони дієві гарантії безпеки на цей перехідний період.

Керівник Офісу Глави держави окремо наголосив на важливості жорсткої реакції на проведення Росією так званих референдумів на тимчасово окупованих українських територіях та ухвалення незаконного рішення про їх анексію.

«Ці референдуми є нікчемними, вони не змінюють реальність. Територіальну цілісність України буде відновлено. Це – принципова позиція Президента Володимира Зеленського, усього військово-політичного керівництва України та українського народу», – зазначив очільник Офісу Президента.

Співрозмовники обговорили продовження безпекової допомоги українській армії, актуальні першочергові потреби сил оборони України й важливість оперативного отримання такої підтримки та її нарощування.

Також під час візиту Андрій Єрмак провів окремі зустрічі з Ібрагімом Калином та Джейком Салліваном у двосторонніх форматах.