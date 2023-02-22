Керівник Офісу Президента України зустрівся з головою Асоціації мерів Франції, мером міста Канни

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів зустріч із головою Асоціації мерів Франції, міським головою Канн Девідом Ліснаром.

У зустрічі також взяли участь заступники керівника Офісу Глави держави Андрій Сибіга та Олексій Кулеба.

Андрій Єрмак висловив подяку Девіду Ліснару за особисту роль в активізації зусиль французьких міст на підтримку України. Зокрема, 9 березня 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, мер Канн відвідав Львів, Тернопіль та Івано-Франківськ, супроводжуючи гуманітарний вантаж.

«Вдячний за спільні зусилля Асоціації мерів Франції та французької асоціації «Цивільний захист» із постачання Україні гуманітарної допомоги та вашу ініціативу щодо передачі електрогенераторів для потреб українських міст», – сказав керівник Офісу Президента.

Андрій Єрмак також подякував за увагу, приділену Україні на 104-му Конгресі мерів і голів муніципалітетів Франції, який відбувся 22–24 листопада 2022 року в Парижі, а також за можливість виступити від імені нашої країни на цьому важливому заході.

Як наголосив керівник Офісу Президента, ключовим питанням для України залишається повоєнна відбудова. Задля відновлення регіонів, великих і малих міст і сіл було запропоновано модель патронату.

«Це шанс для модернізації України, але водночас – майданчик для випробування нових французьких технологій, підходів і рішень», – зазначив він.

Андрій Єрмак акцентував, що Україна – це новий величезний ринок, на який французькі компанії можуть вийти з перспективою багаторічного партнерства та співпраці.

«Я запрошую всі французькі міста знайти своє місце на цьому перспективному ринку. Йдеться не про благодійність. Це можливість отримати контракти на ринку країни з населенням у 40 мільйонів. Переконаний, це цікаво», – зауважив очільник Офісу Президента.

Він також звернувся до Девіда Ліснара з проханням сприяти встановленню побратимських і партнерських відносин між французькими та українськими містами.

«Знаю, що торік очолювана вами Асоціація мерів Франції встановила партнерські відносини з містом Ірпінь. Ви перебуваєте в постійному контакті з Посольством України у Франції, наші дипломати будуть готові передати вам нові пропозиції щодо партнерства», – сказав Андрій Єрмак.

Він також закликав мережу Асоціації мерів Франції приєднатися до участі в саміті «Об’єднані міста заради майбутнього», який має відбутися в Києві наприкінці березня – на початку квітня 2023 року. Цей захід матиме на меті залучення іноземних партнерів до реалізації проектів з відновлення України на регіональному рівні та активізацію міжнародної взаємодії українських областей і міст.