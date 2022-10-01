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Керівник Офісу Президента України зустрівся з радником Президента США з національної безпеки

У межах візиту до Турецької Республіки керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів зустріч із радником Президента США з національної безпеки Джейком Салліваном, на якій обговорили останні агресивні дії Російської Федерації.

Андрій Єрмак високо оцінив рівень економічної та оборонної підтримки, яку Сполучені Штати надають Україні для протидії повномасштабній російській агресії. У цьому контексті він відзначив нещодавнє оголошення про черговий пакет безпекової допомоги США на суму 1,1 млрд дол. та підписання президентом Байденом схваленого обома палатами Конгресу США закону про виділення додаткової підтримки нашій державі у розмірі 12,35 млрд дол.

Крім того, Андрій Єрмак зазначив, що «рішення Кремля визнати проведення так званих референдумів на тимчасово окупованих територіях вимагають негайної адекватної реакції світової спільноти». «Ми не можемо допустити повторення кримського сценарію. Ми будемо реагувати жорстко і консолідовано», – сказав він.

Під час зустрічі керівник Офісу Президента України поінформував Джейка Саллівана про ситуацію на передовій, звернувши увагу на помітне збільшення обстрілів цивільних об’єктів з боку російської армії на фоні успіхів ЗСУ. Сторони обговорили подальшу безпекову допомогу українській армії.

Андрій Єрмак наголосив на першочергових потребах Сил оборони України, на важливості збільшення такої підтримки та її швидкого отримання.

Керівник Офісу Президента України та радник Президента США з національної безпеки детально обговорили всі актуальні питання двосторонньої співпраці.

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