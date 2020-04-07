Керівник Офісу Президента України зустрівся з Тимчасовою повіреною у справах США в Україні

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів зустріч з Тимчасовою повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін.

Першочергову увагу було приділено питанням протидії пандемії коронавірусу. Андрій Єрмак висловив співчуття американській стороні у зв’язку з великими людськими втратами, які спричиняє вірус.

На зустрічі обговорили підсумки нещодавньої телефонної розмови Президента України Володимира Зеленського та Державного секретаря США Майка Помпео. Сторони відзначили конструктивний характер цієї розмови та скоординували подальші дії з метою виконання досягнутих домовленостей.

Керівник Офісу Президента поінформував американського дипломата про ситуацію на Донбасі та стан переговорів з урегулювання конфлікту.

Були також обговорені питання співпраці України з МВФ. Андрій Єрмак повідомив, що найближчим часом відбудеться засідання Верховної Ради, де мають бути ухвалені необхідні закони для початку реалізації нової програми співпраці з Фондом.

Крім того, Андрій Єрмак та Крістіна Квін обговорили актуальні питання розвитку українсько-американської співпраці у торговельно-економічній та інших сферах.