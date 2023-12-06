Керівник Офісу Президента зустрівся з міністром оборони США

У межах візиту до Сполучених Штатів Америки керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак разом із міністром оборони України Рустемом Умєровим провели зустріч з міністром оборони США Ллойдом Остіном.

Андрій Єрмак подякував за безпрецедентну оборонну допомогу з боку Сполучених Штатів для боротьби з російською агресією, що сягнула вже майже 45 мільярдів доларів.

Керівник Офісу Глави держави відзначив надзвичайну важливість українсько-американської конференції оборонних індустрій, яка відбувалася у Вашингтоні 5–6 грудня.

«Маю надію, що ця конференція стане відправною точкою у започаткуванні активної двосторонньої військово-технічної співпраці. Ми надамо все необхідне сприяння американському бізнесу, який висловить готовність прийти в Україну», – сказав він.

Міністр оборони України Рустем Умєров зазначив: «Нам потрібна потужна оборонна коаліція, щоб об’єднати зусилля в боротьбі проти російського терору».

Учасники української делегації поінформували Ллойда Остіна про ситуацію на полі бою та нагальні потреби українських захисників, зокрема в бронетехніці, бойових машинах розмінування, артилерійських системах та боєприпасах до них, ракетах великої дальності, бойовій авіації. Окрему увагу було приділено необхідності розбудови системи фортифікаційних споруд.

Також під час зустрічі було наголошено на важливості подальшого посилення протиповітряної оборони України для захисту українських міст, критичної інфраструктури, маршрутів «зернового коридору».

Рустем Умєров зазначив: «Майбутнє України – в НАТО. Тож наша мета та завдання — привести Сили оборони у відповідність до принципів та стандартів Альянсу».