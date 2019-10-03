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Звернення Президента України Володимира Зеленського
Звернення Президента України Володимира Зеленського

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Керівник Офісу Президента зустрівся з послами країн «Великої сімки»

11 жовтня 2019 року - 17:04

Керівник Офісу Президента зустрівся з послами країн «Великої сімки»

Керівник Офісу Президента України Андрій Богдан провів зустріч з послами країн «Великої сімки», акредитованими в Україні.

Андрій Богдан подякував главам дипломатичних представництв за значну допомогу нашій країні, наголосивши, що українська сторона вважає підтримку іноземних партнерів, насамперед країн «Великої сімки» та Європейського Союзу, ключовою для подальшої реалізації реформ.

Співрозмовники обговорили актуальну безпекову ситуацію на Донбасі, зокрема заходи, що здійснюються для підготовки до розведення сил у Золотому та Петрівському.

Андрій Богдан поінформував дипломатів про очікування української сторони від зустрічі у Нормандському форматі.

Окрему увагу учасники зустрічі приділили новим законодавчим ініціативам, які покликані сприяти трансформації України в сучасну та високорозвинену державу.

Посли запевнили у беззастережній подальшій підтримці України.

Сторони домовилися про продовження регулярного діалогу.

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