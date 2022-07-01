Кирило Тимошенко на Житомирщині ознайомився з відновленням об’єктів цивільної інфраструктури, які постраждали від російської агресії

Заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко за дорученням керівника Офісу Глави держави Андрія Єрмака відвідав з робочою поїздкою Житомирщину та ознайомився з перебігом відбудови об’єктів цивільної інфраструктури, які постраждали внаслідок російської агресії.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії область зазнала близько 100 бомбардувань. Понад 10 із них були здійснені по Житомирській громаді. Унаслідок російської агресії зруйновано більш як 2600 об’єктів, 87% з яких – це житловий фонд. Зокрема, пошкоджень різного ступеня зазнали 108 багатоповерхівок та понад 2200 приватних домогосподарств.

«Крім того, руйнувань зазнали 72 заклади освіти, які нині є пріоритетними для відновлення», – зауважив Кирило Тимошенко.

Перебуваючи в Житомирі, заступник керівника Офісу Глави держави ознайомився з перебігом розбору завалів приватного сектору в мікрорайоні Богунія, де ворожими авіаударами було пошкоджено 35 будинків. Тут розібрано понад 800 кв. метрів знищених споруд та вивезено понад 100 тонн сміття.

Кирило Тимошенко також побував біля зруйнованого Житомирського міського ліцею № 25. Ударна хвиля від ракетної атаки знищила будівлю закладу й пошкодила вікна в багатьох адміністративних будівлях, що розташовані поруч, – ОДА, Житомирського окружного адміністративного суду та автомобільно-дорожнього коледжу. У більшості об’єктів уже проведено відновлення віконних блоків та покрівлі.

«Це обласний центр, тож треба відновити його якнайшвидше. Тому з урахуванням того, що це один такий об’єкт, він є пріоритетом», – сказав заступник керівника Офісу Президента.

Від початку повномасштабного вторгнення ворог знищив чи пошкодив на Житомирщині 72 заклади освіти.

Загалом Житомирська обласна військова адміністрація погодила витрати з резервного фонду на відновлення 407 об’єктів. До Міністерства розвитку громад та територій подано документи щодо відбудови 188 об’єктів.

Крім того, заступник керівника Офісу Глави держави відвідав ТОВ «Обіо» (ТМ ІZOVAT), що спеціалізується на виробництві високоякісного утеплювача. 9 березня підприємство зазнало удару російської авіації. З початку бойових дій воно було змушене зупинити виробничу діяльність заради безпеки працівників.

Кирило Тимошенко ознайомився з поточною ситуацією на підприємстві. Зараз тут поступово відновлюють обсяги виробництва. Попри війну українські інвестори планують реалізувати проект, який передбачає будівництво нової лінії та створення 150 робочих місць. Обсяг інвестицій становить 32 млн євро.

Заступник керівника Офісу Президента відвідав також ліцей № 11 міста Новоград-Волинський. У межах підготовки до нового навчального року виділено 400 тис. грн на облаштування укриття, зокрема системи водопостачання та водовідведення, санвузлів, освітлення та покращення системи вентиляції. Це дасть змогу у разі ракетного нападу захистити понад 800 учнів та 85 працівників ліцею.

Як наголосив заступник керівника Офісу Президента України, безпека учнів і працівників закладів освіти – пріоритет для держави.