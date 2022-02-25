Кирило Тимошенко: Надзвичайний стан забезпечить нашу готовність до будь-яких викликів і ситуацій

Заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко провів селекторну нараду з головами обласних державних адміністрацій і мерами щодо запровадження надзвичайного стану на всій території України, крім Донецької та Луганської областей, де триває Операція об’єднаних сил.

У нараді також взяли участь керівники Національної поліції, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, СБУ, Міністерства оборони та Сил територіальної оборони.

Кирило Тимошенко наголосив, що важливо об’єктивно інформувати населення щодо запровадження надзвичайного стану.

«Наше головне завдання – донести людям, що в країні запроваджується саме надзвичайний стан, а не воєнний. Він запроваджується для того, щоб бути готовими до будь-яких можливих викликів», – сказав заступник керівника Офісу Президента.

Він закликав очільників ОДА, міських голів, керівників підрозділів територіальної оборони на місцях, поліції та СБУ провести прес-брифінги та роз’яснити громадянам правовий режим надзвичайного стану.

За словами Кирила Тимошенка, із запровадженням надзвичайного стану на територіях областей починають діяти оперативні штаби під головуванням очільників ОДА та КМДА. До їх складу увійдуть представники сил оборони, органів системи МВС, міські голови, керівники органів місцевого самоврядування.

Буде посилено охорону громадського порядку та об’єктів, які забезпечують життєдіяльність населення і роботу народного господарства, а також контроль в’їзду та виїзду з території міст та областей.

Водночас заступник керівника Офісу Глави держави зазначив, що після консультацій із правоохоронними органами кожну область буде окремо поінформовано щодо того, у якому форматі здійснюватиметься реалізація положень у частині руху транспортних засобів. Також наразі не йдеться про встановлення комендантської години, поки не буде ухвалене централізоване рішення чи рішення для окремих регіонів.

Командувач Сил територіальної оборони ЗСУ, бригадний генерал Юрій Галушкін повідомив, що зараз триває розгортання штабів Сил територіальної оборони. Згідно з рішенням Головнокомандувача Збройних Сил, найближчим часом будуть організовані та проведені збори резервістів територіальної оборони по всій країні. За його словами, передусім на навчання на 30 діб буде призвано 14 200 резервістів в окремих районах і областях. Надалі Юрій Галушкін не виключив проведення зборів у всіх бригадах і батальйонах. Проведення перших навчальних зборів ТрО заплановано в Маріуполі, Сєвєродонецьку та Краматорську, повідомив командувач Сил територіальної оборони. Юрій Галушкін також звернувся до керівників ОДА з проханням про сприяння та підтримку сил ТрО під час організації та проведення таких навчань.

Крім того, учасники наради детально обговорили плани дій у різних ситуаціях, організацію роботи медичних установ, дії військо-цивільних адміністрацій Луганської та Донецької областей, місцевої влади Маріуполя, охорона якого буде посилена.