Кирило Тимошенко обговорив з представниками коаліції RISE Ukraine питання координації процесу відбудови України

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко провів зустріч з представниками коаліції громадських організацій RISE Ukraine. Учасники коаліції залучені до розробки електронної системи управління відбудовою України, експертизи та розробки ІТ-рішень. Тож темою діалогу була співпраця влади та громадських організацій у питанні відновлення нашої країни.

Кирило Тимошенко розповів представникам RISE Ukraine про особливості роботи й наповнення онлайн-системи обліку руйнувань, інформація у якій оновлюється в режимі реального часу. Він також поінформував про механізм функціонування майбутнього Фонду відновлення, через який фінансуватимуться проекти відбудови.

«Зважаючи на масштаби руйнувань, завданих російським агресором, відбудова в Україні є важливим і значним питанням. Тож задля її ефективного проведення нам необхідно об’єднати зусилля, зокрема з громадянським суспільством», – зазначив заступник керівника Офісу Президента.

Учасники зустрічі домовилися узгодити підходи до створення електронної системи управління відбудовою, розробкою якої займається RISE Ukraine разом із представниками міністерств, та вести скоординовану роботу над її запуском.

Представники RISE Ukraine наголосили на важливості впровадження в електронну систему управління відбудовою єдиних стандартів розробки проектів, розрахунку їхньої вартості та реалізації, зокрема із застосуванням міжнародно визнаної методології. Міжнародні організації також підтримують принцип синхронізованого підходу до процесу відбудови.

Серед іншого було погоджено базові принципи такої системи: open by design, відкриті дані (крім оборонних і безпекових), залучення громадськості до створення системи та моніторингу реалізації проектів тощо.

«Спільно ми зробили перший крок до налагодження діалогу між Офісом Президента й представниками громадянського суспільства, зокрема членами нашої коаліції, і розраховуємо на його поглиблення й розширення із залученням інших представників», – зазначив керівник напряму підтримки України в Open Contracting Partnership, член RISE Ukraine Віктор Нестуля.

За результатами зустрічі співрозмовники погодилися, що об’єднання зусиль держави та громадськості сприятиме відбудові успішної європейської України.

Від коаліції RISE Ukraine у заході взяли участь: керівник напряму підтримки України в Open Contracting Partnership Віктор Нестуля, програмний менеджер регіону Східного партнерства Open Government Partnership Анастасія Козловцева, виконавчий директор «Трансперенсі Інтернешнл Україна» Андрій Боровик та директор Офісу ефективного регулювання (BRDO) Олексій Дорогань.