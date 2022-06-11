Кирило Тимошенко обговорив з представниками ЮНІСЕФ питання відновлення освітніх закладів, які постраждали внаслідок російської агресії

Заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко провів зустріч з представниками Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) щодо питання відновлення освітніх та дитячих закладів, які були зруйновані або пошкоджені внаслідок російського вторгнення.

Кирило Тимошенко ознайомив представників ЮНІСЕФ з планом відновлення об’єктів інфраструктури в постраждалих регіонах України. Цей план складається з 16 кластерів (житлові будинки, школи, дитячі садки, спортивні об’єкти, дорожнє господарство).

«Нам потрібен план швидкого відновлення, за допомогою якого ми зможемо відновити будинки, дитячі садки, медичну інфраструктуру. Це та інфраструктура, яку ми хочемо відбудувати зараз, без зволікань», – сказав заступник керівника Офісу Глави держави.

Кирило Тимошенко проінформував про кількість шкіл, які були повністю зруйновані або пошкоджені під час ворожих обстрілів.

Він наголосив, що українська влада веде переговори з представниками приватного бізнесу та недержавними організаціями, які можуть долучитися до фінансування робіт з відновлення освітньої інфраструктури.

Заступник керівника Офісу Президента розповів про проекти відбудови шкіл, які планують реалізувати за участю приватних інвесторів.

Зі свого боку регіональний директор ЮНІСЕФ у країнах Європи й Центральної Азії, спеціальний координатор з питань мігрантів та біженців Афшан Хан зазначила, що організація підтримує ініціативи зі збору коштів на нове обладнання та навчальні матеріали для українських шкіл, а також організацію тренінгів для вчителів.

Представники ЮНІСЕФ наголосили, що під час відновлення шкіл і дитсадків необхідно використовувати нові дизайнерські рішення й будувати приміщення з урахуванням вимог інклюзивності.

Заступник керівника Офісу Глави держави також поінформував про ініціативу Президента Володимира Зеленського, яка передбачає шефство країн – партнерів України над відновленням регіонів нашої держави, які постраждали внаслідок російського вторгнення.