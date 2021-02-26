Кирило Тимошенко: Основна мета «Великої реставрації» – збереження культурної спадщини, що важливо для держави й особисто для Президента

Основна мета програми Президента України «Велика реставрація» – це збереження об’єктів української культурної спадщини, модернізація туристичної інфраструктури країни та знайомство українців з рідною землею. Про це заявив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко під час участі у Всеукраїнському форумі «Україна 30. Культура, медіа, туризм».

Він зауважив, що в умовах пандемії COVID-19 та запроваджених у багатьох країнах обмежувальних заходів українці не мали змоги їздити за кордон і захотіли більше дізнатися про Україну, відвідати місцеві туристичні та культурні об’єкти.

«Саме тому Президент ухвалив рішення про нову програму в межах проекту «Велике будівництво» – це «Велика реставрація». Це відбудова та реставрація об’єктів культурної спадщини, музеїв, театрів, фортець, замків», – повідомив Кирило Тимошенко.

За його словами, в Україні багато цікавих історичних та культурних об’єктів, які довгий час залишалися без уваги держави, перебувають у занедбаному стані та з кожним роком дедалі більше руйнуються.

«Велика реставрація» – це близько 150 об’єктів, які ми плануємо відреставрувати протягом найближчих трьох років. Це наш дедлайн», – наголосив заступник керівника Офісу Президента.

Він зазначив, що відновлюватимуть як культурні та історичні об’єкти, які перебувають у віданні Міністерства культури, так і ті, що належать до відання інших органів центральної та місцевої влади.

«Основні цілі «Великої реставрації» – це, по-перше, збереження культурної спадщини. Це важливо для держави, це важливо особисто для Президента. По-друге, ми не просто відбудовуємо ці об’єкти культурної спадщини, і замки, музеї, театри стоять порожніми – ми будуємо до цих об’єктів дороги, робимо новий менеджмент на цих об’єктах для того, щоб люди приїздили та дивилися культурну спадщину в Україні. Це важливо для держави й це цікаво», – заявив Кирило Тимошенко.

Ще одна мета цієї програми – щоб українці більше подорожували своєю країною та більше дізнавалися про неї.

«Саме тому, крім реставрації, ми будуємо туди дороги, ставимо навігацію для того, щоб люди, навіть коли вони не планують поїхати до будь-якого об’єкта, їхали, бачили вказівник, заїжджали, проводили там час і дізнавалися більше про свою країну. Це дійсно цікаво», – пояснив заступник керівника Офісу Президента.

Тож, за його словами, програма «Велика реставрація» передбачає комплексний підхід до відновлення об’єктів культурної спадщини.

Кирило Тимошенко навів приклад туристичного «магніту» – острова Хортиця на Запоріжжі, де цього року планують побудувати новий музей, відновити парк, облаштувати спортивні об’єкти тощо.

«Біля острова Хортиця на дні річки лежать ще дві або три чайки, яким багато сотень років. Ми зараз відбудовуємо музей для таких човнів, які ми вже підняли, і будемо робити ще івент, коли підніматимуть човни. Це цікаві проекти, які можна буде побачити на телебаченні чи приїхати й побачити», – сказав він.

Заступник керівника Офісу Президента також наголосив, що на фінансування програми «Велика реставрація» передбачено безпрецедентну суму – близько 2 млрд грн.

«Це дійсно великий бюджет, який дасть змогу швидкими темами відновлювати культурну спадщину в Україні», – зауважив Кирило Тимошенко, додавши, що як тільки потеплішає, за місяць-два реставраційні роботи почнуться по всій країні.

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко наголосив, що разом з місцевими адміністраціями складаються списки об’єктів по всій країні, які після затвердження експертами будуть включені до «Великої реставрації».

«Тривалість цієї програми – три роки. Це і нові сенси в регіонах, це і туристичні «магніти», це й нові дороги, які ведуть до об'єктів «Великої реставрації», – підсумував міністр.