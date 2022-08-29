Кирило Тимошенко провів нараду з начальником Херсонської ОВА та членами уряду

Заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко провів селекторну нараду з начальником Херсонської обласної військової адміністрації Ярославом Янушевичем.

У зустрічі також взяли участь представники Міністерства фінансів, Державної казначейської служби, Міністерства енергетики України.

Під час наради було розглянуто низку питань, пов’язаних з поточною ситуацією в області.

Очільник Херсонської ОВА доповів про стан справ у регіоні, проблематику, що склалася, та шляхи подолання викликів.

Державний апарат продовжує виконувати свої функції й докладає максимум зусиль, щоб оперативно налагодити життєдіяльність на деокупованій частині Херсонщини.