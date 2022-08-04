Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко провів зустрічі з послами Німеччини, Чехії та Японії щодо участі їхніх держав у відбудові України та реалізації плану швидкого відновлення інфраструктури (Fast Recovery plan).

Кирило Тимошенко презентував іноземним дипломатам план швидкого відновлення.

Під час спілкування з Надзвичайним і Повноважним Послом Федеративної Республіки Німеччина в Україні Анкою Фельдгузен він серед іншого нагадав, що вся інформація щодо об’єктів, які постраждали внаслідок повномасштабного вторгнення Росії та потребують відновлення чи реконструкції, міститься на спеціальній онлайн-платформі. Туди вносять дані про площу та ступінь пошкодження, а також фотографії об’єктів (приватних будинків, соціальних та інфраструктурних об’єктів).

Заступник керівника Офісу Глави держави також розповів, що у співпраці зі Світовим банком розробляють методологію калькуляції кошторисної вартості відбудови кожного об’єкта.

Надалі заплановано додати інформацію про терміни старту та очікуваного завершення будівельних робіт, перебіг відновлення, а також про країни, які взяли патронат над тим чи іншим об’єктом.

«Це буде добре для розуміння того, що відбувається з кожним об’єктом в Україні», – констатував Кирило Тимошенко.

Як наголосив заступник керівника Офісу Президента, підхід до відбудови країни складається з двох частин: післявоєнна відбудова та Fast Recovery plan – відновлення об’єктів, які необхідні першочергово, щоб громадяни могли повернутися в Україну. Зокрема, йдеться про приватні та багатоквартирні будинки, школи, дитячі садочки, медичні установи, мережі водо- й електропостачання тощо.

Кирило Тимошенко додав, що низка країн уже зголосилася взяти шефство над конкретними регіонами та проектами для відбудови.

Заступник керівника Офісу Глави держави також розповів про окремий проект у межах Fast Recovery plan, який передбачає спорудження багатоквартирних будинків, помешкання у яких надаватимуть внутрішньо переміщеним особам.

«Це будівництво у відносно безпечних областях України: Київській, Дніпропетровській, Вінницькій, Чернівецькій тощо. Загалом 16 регіонів. Тобто будівництво не лише модульних, а й багатоквартирних будинків для людей, які переїхали з тимчасово окупованих територій. Це має бути комфортне житло, де неподалік є школа, паркінги», – зазначив Кирило Тимошенко.

За його словами, спорудження таких будинків займатиме лише п’ять-шість місяців і буде відносно недорогим – приблизно 700 дол. США за кв. м за умебльовану квартиру.

«Тимчасово переміщені особи зможуть жити в цих квартирах, поки їхні регіони не будуть деокуповані. А коли вони повернуться у свої власні домівки, ці помешкання передаватимуть українським військовим, правоохоронцям та медикам, які потребують житла», – розповів заступник керівника Офісу Президента.

Вже обрані відповідні майданчики з підведеними комунікаціями, тож спорудження може розпочатися хоч завтра, додав Кирило Тимошенко.

Він запропонував зокрема Німеччині долучитися до цього проекту.

Посол Анка Фельдгузен зі свого боку запевнила, що ФРН готова підтримати Україну в реалізації вказаних планів і проектів, адже її країна має велику кількість фахівців і технологій.

Надзвичайний і Повноважний Посол Чеської Республіки в Україні Радек Матула під час зустрічі з Кирилом Тимошенком зазначив, що його країна розглядає можливість долучитися до відбудови Дніпропетровщини й хоче отримати більше інформації про об’єкти, які потребують відновлення.

Заступник керівника Офісу Глави держави повідомив, що в Дніпропетровській області деякі території досі зазнають обстрілів з боку російських військ, але є й райони, де відносно безпечно.

«Є низка пошкоджених внаслідок бомбардувань об’єктів на території Дніпропетровської області, де не стріляють. Ми передаємо вам Fast Recovery plan Дніпропетровщини, щоб ви бачили, скільки шкіл, дитячих садочків, приватних житлових будинків та інших об’єктів потребують відновлення. Більш актуальну інформацію щодо кожного об’єкта ви зможете знайти на нашій онлайн-платформі, яка оновлюється щодня», – розповів Кирило Тимошенко.

Посол Чехії зауважив, що Fast Recovery plan допоможе зрозуміти, чим його країна може допомогти просто зараз, до настання зими. Зокрема, йдеться про житло для внутрішньо переміщених осіб, забезпечення освітніх закладів шкільними автобусами, комп’ютерами та іншим обладнанням для навчання.

Радек Матула також зазначив, що Чеська Республіка розробляє національний план участі в повоєнній відбудові України. Найближчими тижнями до України прибуде делегація з Чехії, до складу якої увійдуть міністри та члени парламенту, щоб ознайомитися з потребами.

Кирило Тимошенко запропонував чеській делегації відвідати також Дніпро й Дніпропетровську область та оглянути деякі об’єкти, які потребують відновлення.

Крім того, заступник керівника Офісу Президента поспілкувався у форматі відеоконференції з Надзвичайним і Повноважним Послом Японії в Україні Кунінорі Мацудою, якому розповів про алгоритм реалізації регіонального плану швидкого відновлення на прикладі Сумської області.

«Ми зацікавлені у співпраці з вашою країною як великим партнером України. Японія може взяти певний регіон, і в цьому регіоні ви зможете залучати задля відновлення інфраструктури можливості ваших організацій, провінцій Японії, ваших приватних компаній», – сказав Кирило Тимошенко.

Він наголосив, що українці, які повертаються на батьківщину, потребують не лише повноцінного житла, а й необхідної інфраструктури – шкіл, дитячих садків, медичних закладів.

Зі свого боку Кунінорі Мацуда зазначив, що його країна може долучитися до відновлення зруйнованої інфраструктури на рівні уряду та окремих міністерств.

Посол зробив акцент на важливості роботи японських громадських організацій, які можуть надавати гуманітарну допомогу постраждалим населеним пунктам. Місцеві органи влади також зацікавлені в тому, щоб брати участь у відновленні пошкодженої української інфраструктури.

Кунінорі Мацуда наголосив, що окрему роль у відбудові України можуть відіграти бізнес-спільноти, які зможуть долучити до відповідних проектів японські компанії.