Кирило Тимошенко відвідав Львівщину та взяв участь у ІХ Всеукраїнському форумі місцевого самоврядування

Заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко взяв участь у ІХ Всеукраїнському форумі місцевого самоврядування, який відбувся у Львові.

Форум став першим з початку повномасштабного російського вторгнення офлайн-заходом за участю представників влади з усієї країни. Він об’єднав депутатів, міністрів, голів облдержадміністрацій, мерів міст та інших представників місцевого самоврядування.

Форум став платформою для пошуку ефективних рішень для подолання викликів, спричинених війною.

«Ми працюємо всі разом – центральна влада, обласна та місцева. Наша окрема сила – це чути одне одного та спільно працювати на результат. Відкласти прапори, бюрократію. Ми всі – одна країна, незалежно від того, хто й де працює. Саме така єдність і допомагає нам під час цієї війни», – зазначив Кирило Тимошенко.

Серед тем, які обговорювали на форумі, – формування гуманітарної допомоги, забезпечення потреб внутрішньо переміщених осіб, сприяння роботі бізнесу, відбудова країни тощо.

Крім того, у межах робочої поїздки на Львівщину заступник керівника Офісу Президента ознайомився з будівництвом нового центру швидкого реагування поліції. Роботи виконані майже на 75%.

Будівництво здійснюється в межах проекту «Створення системи швидкого реагування на злочини та події у Львові» спільно з європейськими партнерами. Передбачено реконструкцію приміщень шести відділів поліції міста та спорудження нової адміністративної будівлі.

«Зробити громади безпечними – виклик для нас, а надто під час війни та в повоєнний період», – зазначив Кирило Тимошенко.

Разом з начальником Львівської ОВА Максимом Козицьким заступник керівника Офісу Президента відвідав релоковане підприємство «Матролюкс» та одну з філій промислової компанії «Пожмашина», яка також була переміщена.

Загалом до Львівської області перенесли понад 200 підприємств, 144 з яких уже функціонують. Найбільше серед них компаній, що працюють у галузі легкої промисловості, машинобудування, металообробки та харчової промисловості.

У межах поїздки Кирило Тимошенко також відвідав Tech StartUp School при Львівській політехніці.

«Це окремий заряд енергії, коли бачиш молодих людей, які продукують інновації для нашої оборони – бойові дрони та інші рішення для військових. Ми всі мотивовані та цілеспрямовані. Працюємо, щоб наша країна розвивалася та якнайшвидше перемогла», – наголосив заступник керівника Офісу Президента.