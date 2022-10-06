Кирило Тимошенко відвідав нещодавно звільнені населені пункти на Донеччині

За дорученням Президента України Володимира Зеленського і керівника Офісу Глави держави Андрія Єрмака заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко прибув з робочою поїздкою до Донецької області.

Разом з головою Донецької обласної військової адміністрації Павлом Кириленком Кирило Тимошенко відвідав нещодавно деокуповані Лиман і Святогірськ, де вже відновили виплату пенсій місцевим жителям.

«Як у Лиман, так і у Святогірськ уже привезли перші пенсії, їх видавали людям. Також доправлена гуманітарна допомога. Її роздавали і в Лимані, і в громадах навколо, і у Святогірську. Відразу бачиш щастя на обличчях жителів. Вони щасливі бачити і військових, і людей взагалі», – розповів заступник керівника Офісу Глави держави.

За його словами, серед першочергових завдань місцевої влади – відновлення постачання електроенергії та підготовка до зимового періоду в тих населених пунктах, де проживають люди.

«Якщо ми кажемо про Святогірськ, то це трохи більше як 500 осіб, у Лиманській громаді зараз проживає близько 15 тисяч людей. І для очільника обласної військової адміністрації найголовніше завдання зараз – підготуватися до зимового періоду», – наголосив Кирило Тимошенко.

Як зазначив заступник керівника Офісу Президента, відновлення інфраструктури на звільнених територіях Донеччини почалося буквально в перші ж дні після деокупації. Зокрема в Лимані та навколишніх громадах поновлюють роботу відділення «Укрпошти».

«Зруйновано дуже багато будинків, іншої інфраструктури. Ті оселі, що вціліли, треба відремонтувати. Полагодити вікна чи покрівлю можна за місяць-півтора – це ми обов’язково зробимо. Будемо лагодити, надаватимемо дрова, все необхідне для зимового періоду. Якщо житло пошкоджене сильніше і ми розуміємо, що відремонтувати все просто не встигнемо фізично, звісно, пропонуватимемо евакуацію до інших регіонів нашої країни», – розповів Кирило Тимошенко.