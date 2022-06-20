Кирило Тимошенко зустрівся з президентом Федеральної спілки міст і громад Австрії 

За дорученням керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака заступник керівника Офісу Глави держави Кирило Тимошенко провів зустріч з президентом Федеральної спілки міст і громад Австрії Альфредом Рідлем.

До спілки входять 2083 територіальних об’єднання Австрії, вона представляє інтереси близько 70% населення країни.

Кирило Тимошенко зазначив, що Україна нині переживає тяжкі часи, адже навіть на деокупованих від російських військ територіях зруйновано дорожню й соціальну інфраструктуру, помешкання людей.

За його словами, у питанні відбудови України Президент Володимир Зеленський реалізує амбітний план: на найвищому рівні домовляється з лідерами країн-партнерів щодо шефства над кожною областю. Водночас Офіс Глави держави прагне вибудувати співпрацю з іноземними громадами на місцевому рівні задля відновлення конкретних об’єктів.

Кирило Тимошенко зазначив, що австрійські громади могли б налагодити партнерські відносини з тими чи іншими громадами України і в межах цієї співпраці взяти участь у відбудові дитячого садочка, школи, спортивного майданчика, скверу тощо.

«Ми прагнемо, щоб більшість австрійських громад налагоджували двосторонні відносини з українськими громадами, – такі, як уже існують між Київською областю та землею Нижня Австрія, а також Закарпаттям та землею Бургенланд», – сказав заступник керівника Офісу Президента.

Він розповів, що в межах партнерського меморандуму між Київщиною та землею Нижня Австрія місто Фезендорф готове допомогти у відбудові Бучі, а мер міста Вінер-Нойштадт (неподалік Відня) висловив готовність допомагати у відбудові Бородянки.

За словами Кирила Тимошенка, нині триває робота над створенням так званого fast recovery plan – плану зі швидкої відбудови помешкань, шкіл, садочків, медзакладів, які були зруйновані внаслідок російського вторгнення.

«Найперше, що Президенту й нам хочеться зробити, – створити всі умови, щоб люди могли повертатися додому», – зауважив він.

Кирило Тимошенко також розповів про розробку онлайн-ресурсу, на якому відображатиметься кожен зруйнований чи пошкоджений об’єкт інфраструктури – з фотографіями та детальною інформацією про нього. Найближчим часом він стане загальнодоступним, щоб партнери могли розпочати роботу щодо цих об’єктів.

Як повідомив заступник керівника Офісу Глави держави, фінансувати відбудову об’єктів можна за допомогою фандрейзингової платформи United24.

Тож, зауважив Кирило Тимошенко, керівництво австрійської громади зможе продемонструвати практичні результати своєї підтримки України через готові об’єкти.

Заступник керівника Офісу Президента також наголосив на важливості розмінування звільнених від окупантів міст і територій, насамперед житлових об’єктів і доріг. За його словами, площі, які на сьогодні потребують розмінування, такі значні, що Україні буде важко впоратися самотужки.

Сторони обговорили потреби працівників ДСНС України в захисній формі, яка швидко зношується, та техніці, зокрема машинах, які можна було б використовувати при розмінуванні місцевості. Альфред Рідль висловив готовність допомогти в цьому питанні.

Президент Федеральної спілки міст і громад Австрії зазначив, що зацікавлений у пошуку форм налагодження партнерських відносин між органами місцевого самоврядування України та Австрії в контексті відбудови. Він наголосив, що міста й муніципалітети Австрії хочуть поглибити співпрацю з українськими громадами.

«Австрійська спілка міст і громад підготувала для передачі Україні п’ять транспортних засобів: три пожежні автомобілі, швидку допомогу та сміттєвоз. Це сигнал початку нашої співпраці», – зауважив Альфред Рідль.

Він також розповів про програми Європейського інвестиційного банку, спрямовані на відновлення інфраструктури.

Окремо Президент Федеральної спілки міст і громад Австрії відзначив українську систему онлайн-навчання школярів, яку він міг спостерігати на прикладі сімей з України, які з початком війни знайшли прихисток у Відні.

«Ми розуміємо, що Україна зараз бореться та страждає за європейські цінності, і тому, звичайно, ми зі свого боку підтримуємо надання Україні статусу кандидата в члени ЄС», – зазначив Альфред Рідль.

За результатами переговорів сторони домовилися налагодити комунікацію на рівні громад для більш предметного обговорення конкретних проектів.