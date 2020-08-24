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Кіровоградщина отримає такого ж господарника, яких мають інші регіони – Президент під час спілкування з мешканцями Кропивницького

27 серпня 2020 року - 16:30

Кіровоградщина отримає такого ж господарника, яких мають інші регіони – Президент під час спілкування з мешканцями Кропивницького

Перебуваючи з робочою поїздкою в Кіровоградській області, Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з жителями Кропивницького.

Містяни поскаржилися Главі держави, що регіон покинутий напризволяще. Вони звинувачували в проблемах місцеву владу, зокрема чинного міського голову Андрія Райковича та колишнього очільника області Андрія Балоня.

Так, Володимиру Зеленському передали скарги щодо невиплати пенсій військовим, протиправної та неефективної роботи правоохоронців у області, корупції серед представників міської влади, а також неможливості приватизувати житло.

«У нас немає правоохоронної системи. Вони вас дурять», – розповіли кропивничани.

Президент зазначив, що він у межах своїх повноважень робить усе можливе для зміни ситуації в регіоні. Тому буде призначений новий голова ОДА Андрій Назаренко.

За словами Володимира Зеленського, область повинна мати такого ж господарника, яких мають інші регіони.

Водночас він наголосив, що питання зміни міських голів – у компетенції лише містян, і вони зможуть це зробити на місцевих виборах.

Також Президент пообіцяв сприяти удосконаленню судової та правоохоронної систем, у межах яких і має вирішуватися чимало питань.

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Робоча поїздка Володимира Зеленського до Кіровоградської області

27 серпня 2020 року - 16:32
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