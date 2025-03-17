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Коаліція держав (Core Group) узгодила ключові документи для запуску спеціального трибуналу з розслідування агресії проти України

21 березня 2025 року - 17:17

Коаліція держав (Core Group) узгодила ключові документи для запуску спеціального трибуналу з розслідування агресії проти України

У Страсбурзі 19–21 березня учасники Коаліції держав (Core Group) провели фінальне, чотирнадцяте, засідання.

Юридичні експерти коаліції завершили технічну роботу над трьома проєктами документів, необхідними для створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України: проєктом двосторонньої угоди між Україною та Радою Європи про створення cпеціального трибуналу, проєктом статуту cпеціального трибуналу та проєктом розширеної часткової угоди про керування спеціальним трибуналом. Тепер ці три документи будуть подані на політичний розгляд.

За словами заступниці керівника Офісу Президента України Ірини Мудрої, це є вирішальним кроком не лише для створення трибуналу, а й для відновлення довіри до міжнародного права загалом.

«Протягом двох років ця коаліція працювала над закладенням фундаменту для справедливості – для України та всього світу. Я хочу особливо подякувати тим, хто приймав засідання коаліції: Чехії, Естонії, Польщі, Нідерландам, Німеччині, Люксембургу, Австрії, Литві, Румунії, Латвії, Європейському Союзу та Раді Європи», – сказала вона.

Ірина Мудра також наголосила на тому, що для України надзвичайно важливе досягнення справедливого миру.

«Наша війна ведеться не лише на полі бою – це також боротьба за справедливість. Для України справедливість – не предмет торгу. Це моральна та правова необхідність. Українці прагнуть миру більше за всі нації у світі. Всеосяжного, справедливого й тривалого миру. Адже мир, який не є справедливим, не може бути тривалим», – підсумувала заступниця керівника Офісу Президента.

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