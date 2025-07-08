Коаліція охочих обговорила подальшу підтримку України, гарантії безпеки та посилення тиску на РФ

У Римі за участю Президента України Володимира Зеленського відбулося засідання лідерів держав, що входять до коаліції охочих, і міжнародних організацій. Захід об’єднав представників 32 країн.

У зустрічі також узяли участь американські сенатори Ліндсі Грем і Річард Блюменталь, спецпредставник Президента США з питань України Кіт Келлог.

Глава Української держави подякував усім присутнім особисто та в онлайн-режимі за участь, Джорджі Мелоні – за організацію та окремо відзначив, що вперше на зустрічі в такому форматі присутні представники Сполучених Штатів.

«Дякую Президенту Трампу. Його сигнали є дуже, дуже важливими, і ми на них розраховуємо. Я впевнений, що в майбутньому ми разом розвиватимемо коаліцію охочих, і це важливо», – зазначив Володимир Зеленський.

Під час зустрічі обговорили можливості щодо купівлі пакета зброї для захисту життів, фінансування Сил оборони України, збільшення інвестицій для виробництва зброї, зокрема дронів.

«Дуже предметно сьогодні попрацювали з питанням саме про фінансування на дрони. Дрони-перехоплювачі та все, що потрібно для далекобійних ударів, – це очевидний пріоритет», – наголосив Президент.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і Президент Франції Емманюель Макрон, які приєдналися до засідання онлайн із Лондона, повідомили про результати обговорення планів щодо розгортання міжнародних сил підтримки в Україні після припинення бойових дій.

Кір Стармер і Емманюель Макрон засудили російські обстріли українських міст. РФ не демонструє готовності до припинення агресії, тому коаліція охочих має сприяти досягненню миру шляхом підтримки України та подальшого тиску на Москву, зокрема санкційного.

Джорджа Мелоні наголосила, що важливо поєднати зусилля коаліції охочих і Сполучених Штатів заради досягнення справедливого та сталого миру для України. Прем’єр-міністерка Італії переконана, що саме стримування Росії та тиск на неї сприятимуть припиненню війни.

«Саме це ми маємо забезпечити, і саме цього чекають від нас невинні жертви, їхні родини, люди, які прагнуть відбудови. Але цього також очікують і наші громадяни, які втомилися від наслідків безглуздої агресії, що знову принесла війну в саме серце Європи», – заявила Джорджа Мелоні.