Коаліція охочих скоординувала позиції напередодні переговорів у Вашингтоні

У Брюсселі Президент України Володимир Зеленський узяв участь у сьомому засіданні коаліції охочих, на якому співголовували Президент Франції Емманюель Макрон, Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Лідери скоординували спільні позиції напередодні переговорів із Президентом США Дональдом Трампом, що відбудуться в понеділок у Вашингтоні.

Партнери говорили про те, як припинити вбивства якнайшвидше, та напрацьовували спільний погляд на те, якою має стати мирна угода.

Учасники засідання наголосили на чіткій підтримці незалежності та суверенітету України. Всі погоджуються, що кордони держав не можна змінювати силою. Партнери мають спільну позицію стосовно того, що ключові питання мають вирішуватися за участю України у тристоронньому форматі: Україна, США, РФ.

Лідери привітали рішення США щодо готовності взяти участь у гарантіях безпеки для України. Володимир Зеленський зазначив, що ці гарантії мають бути практичними, давати захист на землі, у небі та на морі, а також розроблятися за участю Європи.

Володимир Зеленський подякував усім партнерам за корисну зустріч.

У засіданні також узяли участь: Президент Фінляндії Александр Стубб, Президент Литви Гітанас Наусєда, Президент Румунії Нікушор Дан, Президент Кіпру Нікос Христодулідіс, Прем’єр-міністр Японії Ішіба Шігеру, Голова Ради міністрів Італії Джорджа Мелоні, Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен, Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал, Прем’єр-міністр Канади Марк Карні, Прем’єр-міністр Ірландії Мікхол Мартін, Прем’єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня, Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албенізі, Прем’єр-міністр Люксембурга Люк Фріден, Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф, Прем’єр-міністр Португалії Луїш Монтенегру, Прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович, Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, канцлер Австрії Крістіан Штокер, Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер, Прем’єр-міністр Болгарії Росен Желязков, Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала, Прем’єр-міністерка Ісландії Кріструн Фростадоуттір, Премʼєр-міністр Чорногорії Мілойко Спаїч, віцепрезидент Туреччини Джевдет Їлмаз, Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, Президент Європейської ради Антоніу Кошта, Генеральний секретар НАТО Марк Рютте та віцепремʼєр-міністр – міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.