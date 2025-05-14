Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Очікую, хто прибуде від Росії, і тоді буду визначати, які кроки варто робити Україні – звернення Президента
Очікую, хто прибуде від Росії, і тоді буду визначати, які кроки варто робити Україні – звернення Президента

14 травня 2025 року - 20:15

Переглянути всі відео
ностанні новини

«Коли можеш розправити крила»: Олена Зеленська взяла участь у заході, присвяченому безбарʼєрності в комунікаціях

19 травня 2025 року - 20:45

Президент України та Прем’єр-міністр Австралії обговорили додатковий санкційний тиск на Росію 

18 травня 2025 року - 18:59

Володимир Зеленський провів зустріч із Джей Ді Венсом і Марко Рубіо 

18 травня 2025 року - 17:20

Папа Римський Лев XIV провів аудієнцію з Президентом і першою леді України – першу для глав держав 

18 травня 2025 року - 16:54

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Робочий візит Президента і першої леді до Італії та Ватикану
Робочий візит Президента і першої леді до Італії та Ватикану

17 травня 2025 року - 21:20

Перейти до всіх галерей

«Коли можеш розправити крила»: Олена Зеленська взяла участь у заході, присвяченому безбарʼєрності в комунікаціях

19 травня 2025 року - 20:45

«Коли можеш розправити крила»: Олена Зеленська взяла участь у заході, присвяченому безбарʼєрності в комунікаціях

Перша леді України Олена Зеленська взяла участь у зустрічі «Коли можеш розправити крила», що була присвячена безбар’єрності в комунікаціях.

Із цього заходу розпочався Національний тиждень безбарʼєрності – всеукраїнська інформаційна кампанія безбарʼєрності.

«Війна зробила видимими багато важливих реалій життя. І насамперед – інвалідність. Над нами всіма – ще й важкий радянський спадок стигматизації інвалідності. Визначення «інвалід» Україна усунула на законодавчому рівні у 2018 році. Але очевидно, що одного законодавчого кроку мало, і нам знадобляться ще роки, щоб прибрати ярлики та стигми і з колективної підсвідомості, і з побутової мови», – наголосила перша леді.

У цій зустрічі взяли участь представники громадської організації «Безбар’єрність», Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні, Центру соціальних змін і поведінкової економіки. До дискусії долучилися представники медіа, бізнесу, архітектурного середовища, ветеранської спільноти та сфери психологічної підтримки.

Також відбулася презентація відеолекції «Коли можеш комунікувати без бар’єрів», створеної на основі «Довідника безбар’єрності». Лекція розроблена для працівників медіа, комунікаційників, лідерів думок, освітян, держслужбовців, громадських активістів, а також усіх, хто хоче зробити своє спілкування більш інклюзивним та етичним.

Організатори й учасники зустрічі закликали всіх охочих долучитися до формування культури рівності, взаємоповаги та інклюзії.

«Як комунікувати коректно? Лайфгак, який допомагає: завжди – спочатку людина, а вже потім – її досвід. Саме тому кажемо: «людина з інвалідністю», «людина, звільнена з полону». Отже, людина – передусім. Ми намагаємося стати країною для всіх людей, і в мові це важливо, бо вказує всім нам курс», – зазначила Олена Зеленська.

Відеолекція створена як частина кампанії «Безбар’єрність – це коли можеш», яку реалізує український уряд за підтримки ЮНІСЕФ у межах ініціативи першої леді України «Без бар’єрів» спільно з ГО «Безбар’єрність». Фінансову підтримку проєкту Олени Зеленської надає Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку Німеччини.

в
Відео
Версія для друку