Коли наші голоси лунатимуть в унісон, ми переможемо, а мир, справедливість і верховенство закону будуть відновлені – виступ Президента Володимира Зеленського перед студентами та викладачами вишів Мексики

Дуже дякую!

Шановні присутні!

Шановні панове ректори!

Я хочу подякувати зараз передусім за теплі слова – я уважно слухав – теплі слова підтримки, пане Монтемайоре і пане Ласкурене!

Також вітаю шановних викладачів, дорогих студентів, представників дипломатичного корпусу!

Знаю, що десь нас бачать також журналісти.

Всім добрий день!

Дякую за цю можливість!

Пів року тому я мав нагоду виступати перед Генеральним конгресом Мексики. Тоді мої слова були звернені до людей, які ухвалюють ключові рішення у вашій державі. Сьогодні мені важливо звернутися саме до вас. До покоління, яке буде формувати майбутнє для Мексики. А разом із наступними поколіннями інших народів – новий, кращий світ для всіх нас. І розпочати це звернення я хочу з одного із найважливіших, на мій погляд, запитань сьогодні.

У чому різниця між Україною та Росією?

Я дуже хочу, аби відповідь на це запитання була відома й зрозуміла людям у будь-якому куточку світу. На будь-якому континенті планети. І хай вона звучить різними мовами, але єдино й чітко. Адже без цієї відповіді неможливо зрозуміти, що відбувається в Україні, чому почалась і за що триває ця війна, як вона впливає на майбутнє світу, які кроки, дії й висновки має зробити людство, щоб унеможливити подібне в наступних роках і століттях.

У чому різниця між Україною та Росією? Коротко й влучно це описують слова одного з національних героїв Мексики Еміліано Сапати. Es mejor morir de pie que vivir de rodillas! Краще померти стоячи, ніж жити на колінах – такий переклад.

Краще смерть воїна, ніж життя раба.

Українці б’ються за те, щоб бути вільними. Росіяни воюють, аби поневолити інший народ. Війна триває саме на нашій землі. І це російська армія вдерлася в Україну, спалює наші міста й села. Народ України б’ється за свою свободу ціною власного життя. Народ Росії не зупинив і, на жаль, значна його частина одурманена російською пропагандою, підтримує загарбницьку війну російського режиму. Українці боронять свою землю, свої домівки, захищають свої родини, своїх дітей. Росія руйнує чужі оселі, розділяє чужі родини, викрадає чужих дітей.

Мексиканський народ, для якого сім'я та сімейні зв'язки є сакральними, я впевнений, розуміє наш біль. Біль, який відчувають мільйони українців, чиї родини залишилися зруйнованими та розлученими внаслідок терористичних дій Росії. Розуміє нашу жагу до справедливості, до спротиву злу й беззаконню, до бажання перемогти й відновити мир.

Для України це антиколоніальна війна. Для Росії – намагання відновити стару імперію, яка ламала життя народів. Росія просто не хоче прийняти того, що ми будемо жити вільно й маємо повне право на свою національну незалежність та ідентичність.

Це прості факти про війну, яка триває. Але їх важливо повторювати й усвідомлювати, щоб бачити й знати, хто на світлому боці історії.

Україна та Мексика – країни з різними національними долями, але нас об'єднує те саме прагнення свободи, миру та справедливості. Ми – два народи, які глибоко цінують свої сім'ї, свою землю й своє право самим вирішувати своє майбутнє. Бути в безпеці, бути рівними, вільними, жити в повазі та йти шляхом розвитку разом з іншими націями на Землі. І це не просто слова. Це те, що ми захищали й захищаємо кожного дня.

Це, зокрема, принципи, на яких побудовані ключові пункти нашої Формули миру – мирного плану, покликаного забезпечити всеосяжний, справедливий і сталий мир. Як в Україні, так і в усьому світі, який також страждає від наслідків російської агресії проти нас. І це також відповідь на питання, у чому різниця між Україною та Росією? Росія почала цю війну, почала хаос і терор. Україна прагне припинити це, побороти це, перемогти це. Україна прагне відновити власну безпеку й загальну стабільність на континенті. Росія чинить зло, Україна чинить спротив йому. Росія погрожує й шантажує, Україна обороняється і тримається. Росія – злочинець, Україна – борець. Росія прагне роз’єднати світ, сіє хаос і розбрат у різних куточках світу, провокує загрозу голоду, міграції, екологічну небезпеку. Україна разом із союзниками протидіє цьому, прагне об’єднати світ. І не довкола права сили, а довкола сили права. Безпеки. Порядку. Миру.

Запропонована нами Формула – це чіткий дороговказ, як досягнути тривалого миру, відновити міжнародний правопорядок, запобігти агресіям і гарантувати спільну безпеку в майбутньому.

Його ключовим і невід’ємним елементом є звільнення всіх територій і відновлення суверенітету України в межах міжнародно визнаних кордонів. Адже в іншому разі це буде не мир, а перемир’я. За яким рано чи пізно прийде нова війна. А ми просто перекладемо неподолані проблеми на плечі наших дітей.

Ми вдячні Мексиці за участь у нещодавній зустрічі дипломатичних радників із питань реалізації Формули на Мальті. І я розраховую на подальшу підтримку Мехіко цієї ініціативи.

Мексика – одна з держав-лідерок, що має вагомий авторитет у Латинській Америці та Карибському басейні. Я впевнений, що світова потуга такого рівня сьогодні не може залишатися осторонь злочинів та невиправданої кривавої війни, розв’язаної Росією проти України.

Українці чекають на чітку позицію мексиканського уряду щодо терористичних дій російського керівництва. Ми хочемо бачити вашу країну серед тих, хто не лише на словах засуджує агресію, а тих, хто сьогодні допомагає нам вистояти, вижити.

Ця допомога може бути різною. Ми знаємо, що Мексика – нейтральна держава, яка сповідує принцип невтручання у справи інших країн. Але нейтралітет не означає байдужість. Ми запрошуємо Мексику приєднатися до зусиль із подолання наслідків агресії в гуманітарній, енергетичній, екологічній сферах, до відновлення й відбудови України.

Щодня у нашій країні знищуються засоби до існування населення та об’єкти цивільної інфраструктури. Масові руйнування впливають на роботу галузей освіти, охорони здоров'я, водо- й електропостачання. Сотні тисяч людей були змушені покинути свої домівки, понад 5 мільйонів громадян України є внутрішньо переміщеними особами, ще понад 6 мільйонів досі перебувають за кордоном – вони змушені шукати безпеки та захисту на території інших держав.

Ми цінуємо будь-яку допомогу в цей важкий для українського народу час. І особливо – солідарність. Бо вона допомагає нам триматися й боротися за нашу незалежність.

Пані та панове!

Яким ви хочете бачити ваш майбутній світ? Світом миру, свободи та прогресу? Ваші рішення, ваш вибір, ваш голос – важливі. Адже альтернатива – світ хаосу, насильства й безкарності, який намагається нав’язати всім Росія, розпочавши неспровоковану, злочинну війну проти України.

За останні два роки я звертався й мав розмови з лідерами й народами десятків різних країн, зі студентами й молоддю на різних континентах. Які мають різні погляди, розмовляють різними мовами, сповідують різні релігії, але всі вони мають дуже схоже бачення майбутнього.

Власного майбутнього. Майбутнього своєї країни. Майбутнього всього світу. Мова передусім про цінності та ключові принципи. Про життя людини як найвищу цінність, про свободу, незалежність, рівність, повагу, розвиток. І я вірю, що наші друзі в Мексиці поділяють наші погляди, наші думки та мрії про мир. Ми хочемо відчути вашу солідарність. Отже, я сподіваюся почути сильний голос Мексики – як громадськості, так і офіційних представників вашої держави – на підтримку України.

І коли наші голоси лунатимуть в унісон, ми переможемо, а мир, справедливість і верховенство закону будуть відновлені заради добробуту й процвітання всіх народів.

Viva México!

Слава Україні!