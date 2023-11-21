Коли перемагає свобода одного народу, завжди виграють інші вільні народи Європи – Президент України під час зустрічі з європейськими лідерами в Києві

Український народ, захищаючи цілісність своєї держави, зберігає цілісність усього Європейського Союзу, єдиної та мирної Європи. Про це Президент України Володимир Зеленський заявив під час розширеної зустрічі з Президентом Європейської ради Шарлем Мішелем і Президенткою Молдови Маєю Санду з нагоди Дня Гідності та Свободи.

Вітаючи в Києві друзів України, Глава держави зазначив, що Україну від Європи не відірвати, і українці це довели.

«Довели й те, що у Європі долі народів тісно пов’язані. І коли перемагає свобода одного народу, завжди виграють інші вільні народи Європи», – сказав він.

За словами Президента, саме в цьому полягав геополітичний сенс українського Майдану та Революції Гідності, і тепер у цьому сенс боротьби українців за свою державу та її незалежність.

«Захищаючи свою свободу, українці захищають свободу й для сусідів у Європі. Захищаючи свій європейський вибір, ми захищаємо європейський вибір і для наших друзів, для Молдови, для Грузії, для інших сусідів, і для Білорусі, для всього нашого регіону. А захищаючи свою цілісність, ми зберігаємо цілісність усього європейського проєкту – єдиної та мирної Європи», – зазначив Володимир Зеленський.

Як зауважив Глава держави, сьогодні оптимізм України щодо європейського єднання став іще міцнішим, ніж був десять років тому.

«Ми разом із вами – разом з усіма нашими партнерами у Європі – показали, яким міцним є наш континент і якою потужною є наша свобода. І європейські цінності ніколи не програють, бо ми з вами не програємо», – переконаний він.

Президент відзначив, що попри всі складнощі Україна наближає до реалізації свою європейську мрію.

«Ми здобули кандидатство. Ми якісно та повністю виконуємо рекомендації Єврокомісії для початку переговорів щодо вступу. Все, що потрібно від нас, ми робимо. Ми очікуємо, що наші партнери в ЄС справедливо оцінять нашу роботу й наш прогрес та ухвалять об’єктивно потрібне позитивне рішення про старт переговорів з Україною, про яке ми так мріємо і на яке так заслуговуємо ми й уся Європа», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент Європейської ради Шарль Мішель зі свого боку відзначив підтримку українців Євросоюзом у їхній боротьбі за європейські цінності, яка почалася десять років тому на майдані Незалежності під час Революції Гідності.

«Наше європейське майбутнє буде безпечнішим з Україною в ЄС. Ми провели дуже важливе рішення, вирішивши надати Україні та Молдові статус країн-кандидатів», – наголосив він.

Шарль Мішель запросив президентів України та Молдови на зустріч у грудні. За його словами, дуже важливо, щоб обидві країни підготувалися до майбутнього членства.

«У грудні ми маємо ухвалити рішення щодо наступних кроків. Ми маємо забезпечити, щоб метою цього процесу розширення стала не просто більша кількість, а й більша результативність, більша спроможність захищати спільні цінності», – додав він.

Президентка Молдови Мая Санду зазначила, що Київ символізує стійкість і надію. Вона наголосила, що втрати, яких український народ зазнав під час Революції Гідності й зазнає нині внаслідок російської війни, захистили незалежність України та захищають Молдову.

«Молдова міцно стоятиме за Україну. Ми прийматимемо українських громадян, інвестуватимемо у стійкість і солідарність. Будемо гуртувати зусилля довкола України. Ми – частина міжнародної спільноти, яка хоче притягнути Росію до відповідальності», – наголосила Мая Санду.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у відеозверненні з нагоди Дня Гідності та Свободи зазначила, що десять років тому вся українська нація вийшла на вулиці та в один голос заявила, що Україні місце у Європі. І саме через бажання українців самостійно обирати свій шлях Президент Росії Путін вирішив розпочати агресію проти України: спочатку шляхом війни на Донбасі, а потім шляхом повномасштабного вторгнення.

За її словами, попри війну сьогодні Україна як ніколи близька до мрії про європейське майбутнє, за яке боролися люди ще на Майдані.

Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола у відеозверненні наголосила, що сміливість, відданість і героїзм українців у боротьбі за свободу й демократію під час Революції Гідності та в протистоянні російській агресії надзвичайно надихає європейців.

Вона зауважила, що Європарламент є одним із найбільших прихильників України й далі наполягатиме, щоб переговори про вступ України до ЄС почалися вже цього року.

У відеозверненні з нагоди Дня Гідності та Свободи Президент Литовської Республіки Гітанас Наусєда зазначив: «Сьогодні ми вшановуємо Героїв Небесної Сотні, які заплатили найвищу ціну за світле європейське майбутнє України. Ми віддаємо шану всім захисникам, які продовжували боротися за Україну всі ці десять років, і їхня жертва, їхня гідність ніколи не будуть забуті».

Він акцентував, що сьогодні попри агресивну російську війну Україна стає все ближчою до Європи.

«Початок переговорів про вступ цього грудня стане ще однією подією, на яку ми всі сподіваємося», – сказав Гітанас Наусєда й додав, що вони зі свого боку робитимуть все, щоб допомогти Україні приєднатися до ЄС і НАТО.

Президент Республіки Польща Анджей Дуда у відеозверненні відзначив, що Польща після початку повномасштабної агресії Росії закликала до негайного надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС, а нещодавно Єврокомісія рекомендувала розпочати переговори з Україною про вступ.

«Це великий успіх, але також і величезний виклик. Хочу запевнити, що Польща непохитно стоятиме пліч-о-пліч із вами й підтримуватиме вас у боротьбі з агресором. Ми будемо допомагати вам на шляху до ЄС і НАТО, бо хочемо бачити вас у нашій європейській родині якомога швидше», – зазначив Анджей Дуда.

Вітаючи українців із десятою річницею Революції Гідності, Прем’єр-міністр Королівства Іспанія Педро Санчес у відеовиступі зауважив, що український народ останні десять років захищає фундаментальне право на незалежність. Він закликав продовжувати реформи, необхідні для приєднання до Євросоюзу, й наголосив, що Україну будуть раді бачити у європейській родині.

«Ми будемо раді бачити вас у ЄС і будемо підтримувати Україну, скільки буде потрібно», – запевнив Педро Санчес.