Коли українці разом і коли ми працюємо на спільну мету, ми досягаємо надзвичайного – Президент відзначив українців та українок нагородами до Дня Конституції

З нагоди Дня Конституції України Президент Володимир Зеленський відзначив військових і цивільних українців та українок державними нагородами під час урочистостей на території Києво-Печерської лаври.

Глава держави наголосив, що 30 років тому українці перестали жити за старим і чужим законом й почали будувати своє життя на нових принципах, головний з яких – право України бути суверенною, неподільною та незалежною.

«Але будь-які статті Конституції були б лише буквами на папері без мільйонів українців, які готові захищати нашу незалежність, свою землю, свої права і свободи та робити це в єдності», – акцентував Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що українці багато разів демонстрували єдність, і одним із таких проявів були спільні дії працівників ДСНС, Києво-Печерської лаври та священників, які разом рятували реліквії після російського обстрілу 15 червня.

«Це символічно, це прояв нашої зрілості і, зокрема, розуміння Конституції України, яка дає українцям орієнтири, але далі саме наші люди наповнюють її змістом, наповнюють життям щодня й доводять: сила Основного Закону України не у юридичній красі статей, а у справжній єдності України», – зауважив Глава держави.

Володимир Зеленський зазначив, що Україна сильна тоді, коли одним цілим стають держава, церква, військо, народ та весь світ, який допомагає нам заради миру.

«Нехай це прямо не записано у Конституції України, але точно відповідає духу закону, за яким ми будуємо своє життя у цей складний час, і точно відповідає тим світлим ідеям, з якими захищали Україну і незалежність наші полеглі герої, наші героїчні воїни й кожен і кожна, хто віддали своє життя, щоб наша держава жила», – наголосив Глава держави.

Пам’ять усіх полеглих за Україну вшанували хвилиною мовчання.

Глава держави вручив рідним загиблих Героїв України ордени «Золота Зірка». Найвищого звання посмертно удостоєні:

Сержант Сергій Лазар. Брав участь у боях на Миколаївщині, Донеччині, Луганщині. За три дні у січні 2023 року підрозділ під його командуванням знищив близько взводу російських загарбників. У жовтні 2024 року дістався до ворожої позиції та знайшов російські радіостанції, які використали для перехоплень розмов окупантів. 25 листопада 2024 року під час ворожого штурму Сергій Лазар знищив двох окупантів, але зазнав смертельного поранення. Завдяки його діям побратими відбили штурм та втримали позицію.

Капітан Олександр Подвишенний. З січня 2022 року до січня 2024 року виконував завдання з охорони державного кордону з Білоруссю. З березня 2024 року командував зведеною ротою та понад 75 днів керував обороною на позиціях у районі Кринок на Херсонщині. Зазнав поранення, але залишився на позиції та знищив у стрілецькому бою понад 10 окупантів. Разом з іншими військовими евакуював п’ятьох важкопоранених побратимів. 30 травня 2024 року зазнав важкого поранення, але продовжив командувати боєм, під час якого загинув.

Президент відзначив Героїв України орденами «Золота Зірка». Найвищу державну нагороду отримали:

Сержант Єгор Глотов. Попри поранення понад 35 днів тримав оборонні позиції під постійним ворожим вогнем. Особисто знищив близько взводу окупантів, БМП та кулеметний розрахунок. Разом із побратимами взяв у полон двох ворогів та забезпечив успішний вихід групи з оточення. Після прибуття на підконтрольні рубежі повідомив командуванню точну інформацію про розміщення окупантів, що дало можливість скоригувати артилерійський удар та завдати росіянам додаткових втрат.

Молодший сержант Василь Куць. У 2025 році на Донеччині штурмова група під його командуванням знищила понад 40 окупантів, одного захопила у полон. Торік Василь Куць вивів групу з ворожого оточення, яке тривало понад два тижні. Евакуював загиблих українських воїнів.

Капітан Сергій Хлистунов. З першого дня повномасштабної російської агресії очолював мобільну групу з оборони стратегічно важливої траси на Одещині, а вже за тиждень керував наступальними діями на Миколаївщині. Учасник контрнаступальної операції 2023 року. З літа 2024 до лютого 2025 року виконував наступальні й оборонні завдання на Донеччині. За цей час разом із підлеглими знищив понад два десятки одиниць бронетехніки та мінометів і понад сотню окупантів.

Президент вручив п'ятьом воїнам віднаку «Хрест бойових заслуг». Нагороду отримали:

Головний сержант Артем Журавель. Особисто знищив десятьох окупантів. Разом із побратимами захопив у полон двох росіян, кілька радіостанцій та особисті документи ворогів. Під час переміщення військових на позиції знищив два ворожі ударні дрони і не допустив втрат та поранень серед особового складу. Надав пораненому побратимові допомогу та евакуював його з поля бою, а потім повернувся на вогневу позицію.

Солдат Роман Стасюк. Під час розвідки виявив ворожих штурмовиків і знищив їх ударним дроном. Зі стрілецької зброї особисто відбив ворожий наступ, знищив кілька окупантів, а згодом збив два ворожі FPV-дрони. Після бою надав допомогу пораненому побратимові. Під час іншого наступу росіян самостійно зайняв сусідній опорний пункт, шквальним вогнем зупинив противника і знищив трьох окупантів.

Головний сержант Андрій Шкуруп. Очолював розвідувальні операції, проникав у тил ворога, здобував інформацію щодо розташування його вогневих позицій та кількості окупантів. Під щільним ворожим вогнем організовував успішні операції з рятування поранених побратимів. З серпня до грудня 2025 року під час оборони Мирнограда забезпечив знищення 11 ворожих ДРГ та виявив сімох цивільних коригувальників вогню росіян.

Старший солдат Віталій Яровий. З лютого 2024 року виконує бойові завдання та відбиває штурми ворога у Донецькій, Луганській та Харківській областях. У лютому цього року знищив російський БпЛА, який атакував очолювану ним групу воїнів, та допоміг евакуювати двох поранених бійців із сусіднього бліндажа.

Молодший сержант Олександр Волошин. Протягом 37 днів безперервно керував обороною вогневої позиції. Брав участь в евакуації поранених захисників. Під час однієї з ротацій дістав поранення внаслідок атаки FPV-дрона і самостійно надав собі та побратимові допомогу, а потім вивів підрозділ із зони вогневого ураження.

Також Глава держави вручив орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня міністру внутрішніх справ України Ігорю Клименку.

Крім того, Президент відзначив орденами «За мужність» та Данила Галицького і медаллю «Захиснику Вітчизни» рятувальників та поліцейського, які брали участь у порятунку Успенського собору після російського обстрілу 15 червня.

Медаллю «За військову службу Україні» відзначений капелан Василь Федоренко, який брав участь у боях в Маріуполі та боронив «Азовсталь», де також хрестив українських воїнів. Понад три роки окупанти тримали його у полоні. Пройшов тортури, «коридори смерті» та голод. Василя Федоренка змогли повернути додому з полону 14 червня 2025 року.

Медаллю «За врятоване життя» нагороджена студентка Вінницького медичного фахового коледжу імені академіка Д. К. Заболотного Каріна Олєйнік, яка допомагала пораненим внаслідок російської атаки на Вінницю цьогоріч у березні.

Президент також вручив нагороди священникам, акторам, спортсменам, журналістам та присвоїв почесні звання.

Орденом Ярослава Мудрого V ступеня відзначений предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський та всієї України Епіфаній. За підтримки предстоятеля ПЦУ в Україні працюють проєкти благодійності, соціальної допомоги, підтримки молоді та жителів прифронтових територій, розвитку капеланського служіння. Митрополит Епіфаній робить особистий внесок у справу відродження української духовності та здійснює багаторічну плідну благодійницьку і миротворчу діяльність.

Орденом «За заслуги» ІІІ ступеня нагороджена багаторазова чемпіонка й призерка чемпіонатів світу та Європи з веслування на байдарках і каное Людмила Лузан. У червні цього року на чемпіонаті Європи в Португалії встановила унікальний рекорд: здобула чотири золоті медалі на одному турнірі. Володарка численних нагород, серед яких золото етапу Кубка світу – 2026 у Сегеді, де вона також встановила рекорд змагань.

Відзнаку «Національна легенда України» отримав воєнний кореспондент телеканалу «1+1», письменник та сценарист Андрій Цаплієнко. Понад 25 років веде репортажі з гарячих точок у різних країнах світу, зокрема працював в Іраку, Ліберії та Афганістані. Від початку 2014 року Андрій Цаплієнко висвітлює російську агресію проти України. У березні 2022 року був поранений під час обстрілу гуманітарного коридору в Чернігівській області.